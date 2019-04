Milan, blitz verdeoro: altro colpo in Brasile per Leonardo

Il Milan sta per mettere a segno un altro colpo in Brasile. Leonardo, che spera di replicare la fortunata operazione Paquetà dello scorso gennaio, ha messo nel mirino la stella del Gremio Everton Soares.

Il dirigente rossonero vuole sfruttare i suoi rapporti cordiali con Gilmar Veloz, ex agente di Pato e attuale procuratore dell'esterno offensivo, per battere le altre pretendenti al giocatore. Brevilineo, Soares può giocare anche da seconda punta: una variante tattica preziosa per chi lo avrà a disposizione dalla prossima stagione.

Secondo quanto riporta calciomercato.com il Diavolo ha già offerto al Gremio 40 milioni di euro: il giocatore ha una clausola rescissoria da 80 milioni e sarà necessario trattare. Leonardo potrebbe presto inviare un emissario in Brasile per intavolare la trattativa e bruciare così sul tempo la concorrenza, come successo nel caso di Paquetà.

Buone notizie per quanto riguarda la volontà del giocatore, che è molto interessato dall'idea di trasferirsi in Italia e giocare con Paquetà. Sulle sue tracce ci sono però anche i due club di Manchester, che potrebbero offrire un ingaggio ben più alto al verdeoro, che a 23 anni conta quattro presenze nella Seleçao.

Cresciuto nelle giovanili del Fortaleza, è al Gremio del 2014: conta finora 31 reti in 157 presenze nel campionato brasiliano. Ha debuttato nella Nazionale verdeoro lo scorso 7 settembre, in occasione dell'amichevole vinta contro gli Stati Uniti per 2-0. Ha già vinto in carriera una Copa Libertadores nel 2017, un campionato Gaucho nel 2018, una Coppa del Brasile, e una Recopa sudamericana.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 11:31