Boban senza filtri sui tecnici di Milan e Inter: demolito Amorim, poi l’attacco a Chivu per la gestione di Sucic   

L’ex campione torna a prendersela con la mancanza di ambizione del club rossonero, ma stavolta prende di mira anche il tecnico. Parole dure sul minutaggio del connazionale in nerazzurro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Zvonimir Boban è tornato a parlare della mancanza di ambizione del Milan, ma stavolta è andato oltre, prendendosela anche con Ruben Amorim. Ma l’allenatore rossonero non è l’unico a finire nel mirino dell’ex campione, che ha attaccato anche Cristian Chivu per la gestione di Petar Sucic.

Boban stronca il Milan

Pochi giorni fa il palco del Festival dello Sport di Trento aveva ospitato fa l’invettiva di Zvonimir Boban contro il Milan, da lui accusato di avere scarsa ambizione. Oggi l’ex campione è tornato sull’argomento, scoccando altre bordate nei confronti del club rossonero dalle frequenze di Radio Anch’io Sport. “Il Milan non può essere mediocre – ha dichiarato Boban in radio – , se poi si vuole accettare ogni anno che l’ambizione massima è andare in Champions, significa che non ci ho capito niente del Milan”.

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Milan, i dubbi di Boban su Amorim

L’analisi di Boban, però, stavolta è andato oltre i programmi della dirigenza rossonera. L’ex milanista, infatti, ha messo nel mirino Ruben Amorim, allenatore sulle cui capacità ha ammesso di avere parecchi dubbi. “Amorim ha portato uno spirito buono – la premessa di Boban – se riuscirà a cambiare bene le cose in positivo e andare fino in fondo in Europa League con una rosa non profonda saremo tutti felici”. Subito dopo, però, ecco la stoccata: “Però ne dubito, come ne dubita tutta l’Italia calcistica”.

Milan, perché Amorim non piace a Boban

L’attacco all’allenatore portoghese si è fatto più esplcito poco dopo, quando a Boban è stato chiesto se piacesse Amorim. “È ancora presto”, ha risposto il croato, che però ha poi motivato i suoi dubbi facendo riferimento a una ragione di ordine tattico: “A me non piace mai quando si gioca a tre dietro”. Al momento, comunque, quella di Boban non è una bocciatura completa: “Contro il Lecce il Milan ha giocato meglio rispetto alle altre partite. Siamo all’inizio del processo, bisogna lasciare ad Amorim un po’ di tempo, ma deve convincere coi risultati”. Insomma, la fiducia di Boban nel portoghese pare a tempo.

Inter, Boban contro Chivu per i minuti di Sucic

Rispetto a Trento, in radio Boban si è preso la libertà anche di criticare l’Inter e in particolare il suo allenatore. L’ex campione croato, infatti, s’è detto infastidito dallo scarso minutaggio che Cristian Chivu sta concedendo a Petar Sucic. “Credo che debba avere più spazio – ha dichiarato Boban parlando del connazionale – è un giocatore completo, straordinario, che ha tanta classe, tanto coraggio”.

Nel suo intervento, infine, Boban è arrivato a suggerire a Sucic di fare le valigie e lasciare l’Inter, nel caso in cui le cose non dovessero cambiare. “È evidente che Sucic non si senta a suo agio – ha concluso Boban – Se continua così non so quanto senso abbia che resti all’Inter. Parliamo di una delle migliori mezz’ali al mondo”.