Milan, Boban gela Giampaolo: le sue parole

Il Chief Football Officer del Milan Zvonimir Boban a margine di un evento ha fatto il punto della situazione in casa rossonera a pochi giorni dal derby di Milano contro l'Inter, che vede il Diavolo sfavorito: "L'Inter è più avanti del Milan, non ci sono dubbi. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani e anche questa è una caratteristica da considerare". Il giudizio sul lavoro di Marco Giampaolo è per ora sospeso: la gara di Verona non ha affatto convinto la dirigenza rossonera, nonostante i tre punti portati a casa grazie al rigore di Piatek. "I punti sono stati fatti, speravamo di essere più avanti sul piano del gioco".

I neo acquisti ancora non si sono inseriti nella squadra: "Se vedremo più giocatori nuovi nel derby? Chiedete a Giampaolo, è lui l’allenatore". "Quanto ci si mette ad amalgamare una squadra? Serve un po’ di tempo, però i giocatori più bravi capiscono subito e si capiscono fra di loro. Molti pensano che tutto arrivi dalle idee dall’allenatore, ma non è così, non è soltanto questo: i giocatori si sentono, entrano in sintonia anche se arrivano da parti diverse del mondo".

Tornando sul derby: "Come vedo la partita? Faccio fatica a fare il politico, che disastro. Comunque credo che sia tutto aperto. Il derby è sempre 50 e 50 per cento, ho visto tanti giocatori fortissimi e poi magari deboli nelle serate cruciali. Anche a me è capitato di pagare lo scotto di una partita particolare".

Su Donnarumma, rimasto a Milanello nonostante le svariate voci sul suo futuro: "È l'uomo spogliatoio. In un'estate tra mille agenti che vogliono spiegarti il calcio, ho capito che Gianluigi è quel giocatore lì. Ha tanta passione e tanto milanismo dentro. Nonostante la sua giovane età, ha tanto peso dentro lo spogliatoio".

SPORTAL.IT | 17-09-2019 09:12