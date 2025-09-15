Milan, Allegri è una furia a fine partita: show senza giacca. Maignan, infortunio e bufera: c’è il fantasma di Chevalier

A San Siro è andato in scena l'Allegri show. L'allenatore del Milan è stato protagonista di un'accesa sfuriata nei confronti del quarto uomo (con tanto di giacca tolta), venendo poi espulso dall'arbitro

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, che in casa a San Siro ha battuto il Bologna per 1-0, risultato che al meglio rappresenta la filosofia del corto muso di Massimiliano Allegri. Da corto muso a muso duro è però un attimo, come ci dimostra lo stesso Max, protagonista a fine partita di un acceso diverbio – con tanto di show senza giacca – con l’arbitro per un rigore revocato ai rossoneri che gli è costato il cartellino rosso. Nel frattempo sui social i tifosi sembrano aver esaurito la pazienza nei confronti di Mike Maignan, nuovamente costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

Allegri show, si toglie la giacca e si fa espellere

Il grande protagonista di Milan-Bologna non può che essere Allegri. Se i rossoneri in campo sembrano aver registrato al meglio la sua filosofia del corto muso, in panchina Max è tornato a dare spettacolo con uno show che ha ricordato un po’ quello messo in mostra in occasione della sua ultima partita con la Juventus nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

A scatenare la furia di Max la decisione, che effettivamente appare un po’ dubbia, dell’arbitro di annullare un rigore inizialmente concesso al Milan, che ha così dovuto soffrire negli ultimi minuti per mantenere il risultato. Una decisione per niente condivisa da Allegri, che è subito andato a muso duro contro il quarto uomo per lamentarsi della decisione del giudice di gara, togliendosi la giacca e finendo col farsi espellere, esattamente come successo poco più di un anno fa quando sedeva sulla panchina bianconera.

Maignan, pazienza finita: i tifosi lo scaricano e rimpiangono Chevalier

la nota stonata della serata rossonera oltre all’espulsione di Allegri è rappresentata dall’infortunio di Maignan, costretto a lasciare il campo contro il Bologna al 55’ per un’infortunio, l’ennesimo da quando l’estremo difensore francese è al Milan. Proprio i tanti problemi fisici hanno portato i tifosi a perdere la pazienza nei suoi confronti come dimostrano tanti post su X come quelli di Mark “Ragazzi mandate via maignan non è possibile avere un portiere che si rompe 3/4 volte l’anno” e di Gennaro “Ennesima pausa in cui Maignan si diverte a giocare a centrocampo negli allenamenti con la Francia e poi si rompe, non ne posso più”.

Su X c’è anche chi come En3rix sembra rimpiangere il mancato acquisto da parte del Milan di Lucas Chevalier, di recente approdato al PSG per sostituire proprio l’ex rossonero Gianluigi Donnarumma: “Quando dicevo che bisognava vendere quel paracarro di Maignan e prendere Chevalier mi assicuravate che non si poteva giocare a calcio senza Maignan”.

Le parole di Allegri

A proposito dell’infortunio di Maignan a fine partita ha parlato a Dazn Allegri, che ha fatto capire che il francese non verrà rischiato contro l’Udinese: “Sicuramente ad Udine credo non ci sarà, il polpaccio è molto pericoloso. Terracciano ha fatto un buon esordio a San Siro, sono molto contento, abbiamo Torriani che è molto bravo. L’importante è lavorare di squadra come stasera, poi anche nelle difficoltà è importante avere questo spirito giusto, un passettino alla volta”. Max ha poi parlato anche della sua scenata, per la quale ha ringraziato la giacca che lo ha salvato: “Cosa è successo? Niente di che. C’è stato l’episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato”.

