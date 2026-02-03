Milan, Bartesaghi la nota dolente della serata di Bologna: il gesto che preoccupa i tifosi sul web 

L’esterno sostituito nei minuti finali lascia il campo toccandosi la coscia: sui social si diffonde la paura di un nuovo infortunio

Nella grande serata del Milan a Bologna c’è una nota negativa: l’uscita dal campo di Davide Bartesaghi, sostituito da Allegri per un problema alla coscia. Una volta fuori l’esterno è andato andare a un gesto che ha fatto allarmare i tifosi sui social.

Milan, la sostituzione di Bartesaghi

Ha iniziato la stagione come riserva di Pervis Estupiñan, ma oggi Davide Bartesaghi è un titolare inamovibile sulla fascia sinistra del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco perché sui social è scattato l’allarme al momento dell’uscita dal campo del mancino, sostituito all’83’ dal tecnico rossonero dopo aver manifestato qualche problema di natura muscolare. Ma a far scattare l’allarme tra i tifosi milanisti sui social è stato un gesto di Bartesaghi al momento dell’uscita dal campo.

Il gesto di Bartesaghi

Vedendo affaticato il suo esterno sinistro, all’83’ Allegri ha chiamato la sostituzione: fuori Bartesaghi, dentro Estupiñan. Mentre lasciava il campo, però, il laterale mancino del Milan si è toccato ripetutamente la parte alta della coscia sinistra: un gesto che molto spesso corrisponde ad un problema muscolare, precisamente al flessore. Tanto è bastato per scatenare la reazione dei tifosi rossoneri sui social, che stravedono per Bartesaghi e assai meno per la sua riserva…

La preoccupazione dei tifosi

Sui social la preoccupazione dei tifosi si diffonde rapidamente. “Ma Bartesaghi cos’ha? Ditecelo subito!”, chiede Giga su X. “Quante possibilità ci sono che Bartesaghi non abbia nulla?”, aggiunge Vardy. “Bartesaghi non può rompersi, il mercato è finito ieri e se non gioca lui c’è Estupiñan!”, scrive Vardy. Mjakda se la prende con Allegri: “Se metteva 10 minuti prima Estupiñan, Bartesaghi forse non si faceva male”. “Estupiñan è una sciagura, speriamo che Bartesaghi non abbia niente di che”, commenta Chef. Milanista22 fa riferimento invece agli altri infortunati del Milan: “Il Milan ha una partita a settimana ed è un lazzaretto, altre squadre giocano ogni tre giorni e stanno tutti un fiore”. “Qualcuno salvi la coscia di Bartesaghi!”, chiede Moni.

Allegri e il commento su Estupiñan

Le preoccupazioni su Estupiñan, tra l’altro, vengono indirettamente confermate da Allegri. Poco dopo il suo ingresso in campo, l’esterno ex Brighton perde un pallone a centrocampo tentando un colpo di tacco; il tecnico del Milan impazzisce a bordo campo e parlando alla panchina urla: “Noi non siamo una squadra da colpi di tacco!”. Filosofia allegriana in purezza.