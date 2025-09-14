Pagelle Milan-Bologna 1-0: Modric eterno, buona la prima di Rabiot, ma Maignan va ko e Gimenez stecca ancora

Top e flop della partita Milan-Bologna, valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026:

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Milan non brilla, ma riesce a battere il Bologna di misura grazie al primo gol in Serie A di Modric, che fa impazzire San Siro. Buona la prima in rossonero di Rabiot, ma non mancano le note stonate. Già, Allegri, espulso nel finale, perde Maignan per un infortunio muscolare. E Gimenez stecca di nuovo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan-Bologna: subito Rabiot, gol annullato e palo

Allegri alle prese con l’emergenza attacco: c’è solo Gimenez, in mezzo al campo Modric e soprattutto l’ultimo arrivato Rabiot. Bologna con Orsolini, Fabbian e Cambiaghi alle spalle di Castro.

Clicca qui per rivivere tutte le emozioni di Milan-Bologna

Il Milan parte forte con le geometrie del croato e gli inserimenti del francese ex Juve: la prima occasione è targata Gimenez, ma Skorupski si fa trovare pronto sulla conclusione del messicano. Poi fiammata improvvisa degli ospiti: tiro di Orsolini deviato, Cambiaghi insacca, ma il gol è annullato per fuorigioco confermato dal Var. Al 23′ spunto di Estupinian che salta secco Zortea, però poi il suo tiro bacia il palo e finisce sul fondo. Italiano prende le contromisure e la spinta dei rossoneri si esaurisce. A fine primo tempo piovono fischi sui padroni di casa.

Maignan ko, segna Modric, Allegri espulso

A inizio secondo tempo Allegri perde Maignan. Il portiere accusa un fastidio al polpaccio e chiede il cambio: Magic Mike lascia il campo zoppicante, entra Terracciano. Al 60′, però, ecco il primo gol in Serie A di Modric: Saelemaekers vede il croato in mezzo, pallone alle spalle di Skorupski.

Questa volta San Siro diventa una bolgia: tutti ai piedi di Luka. Al minuto 67′ altro legno del Milan: Ricci, da poco entrato in campo, va vicinissimo al raddoppio. Gimenez si divora un gol prendendo l’ennesimo palo della serata, quindi nel finale entra Nkunku che conquista subito un rigore. Il Var rivede l’azione e Marcenaro spiega allo stadio che non c’è penalty: Allegri perde la testa e viene espulso.

Le pagelle del Milan

Maignan 6: Un’incertezza in fase di impostazione e pochi interventi degni di nota prima del ko per un problema muscolare (dal 56′ Terracciano : 6).

Un’incertezza in fase di impostazione e pochi interventi degni di nota prima del ko per un problema muscolare (dal 56′ : 6). Tomori 6: Rischia con un’entrataccia da cartellino ‘arancione’, sanzionata col giallo. È l’unica macchia di una gara attenta.

Rischia con un’entrataccia da cartellino ‘arancione’, sanzionata col giallo. È l’unica macchia di una gara attenta. Gabbia 6: Mette in difficoltà Maignan con un retropassaggio che per poco non si trasforma in tragidia.

Mette in difficoltà Maignan con un retropassaggio che per poco non si trasforma in tragidia. Pavlovic 6,: Non sarà ordinatissimo, ma dei tre centrali è il più propositivo (dal 46′ De Winter : 6)

Non sarà ordinatissimo, ma dei tre centrali è il più propositivo (dal 46′ : 6) Saelemaekers 6,5: Fa a botte sulla fascia contro la sua ex squadra. Riscatta una prova così e così con lo splendido assist per Modric.

Fa a botte sulla fascia contro la sua ex squadra. Riscatta una prova così e così con lo splendido assist per Modric. Fofana 6: Tanta sostanza a tutto, manca in fase di rifinitura.

Tanta sostanza a tutto, manca in fase di rifinitura. Modric 7,5: L’avvio è promettente, ma il Milan non è il Real Madrid e la squadra fatica a ingranare. Quindi sale in cattedra e decide di risolverla in prima persona: San Siro è ai suoi piedi.

L’avvio è promettente, ma il Milan non è il Real Madrid e la squadra fatica a ingranare. Quindi sale in cattedra e decide di risolverla in prima persona: San Siro è ai suoi piedi. Rabiot 6,5: La prima in rossonero come se il legame con Allegri non si fosse mai spezzato.

La prima in rossonero come se il legame con Allegri non si fosse mai spezzato. Estupinan 6: Subito ammonito, va in difficoltà in copertura su Zortea e Orsolini. Molto meglio in fase di spinta: suo lo spunto più significativo del Diavolo nel primo tempo, il palo gli nega la gioia del primo sigillo in rossonero (dal 65′ Ricci : 6,5. Gran tiro da fuori e pallone sul palo, sfortunato).

Subito ammonito, va in difficoltà in copertura su Zortea e Orsolini. Molto meglio in fase di spinta: suo lo spunto più significativo del Diavolo nel primo tempo, il palo gli nega la gioia del primo sigillo in rossonero (dal 65′ : 6,5. Gran tiro da fuori e pallone sul palo, sfortunato). Loftus-Cheek 6,5: In appoggio a Gimenez, è l’unico a strappare (dal 65′ Pulisic : 6,5. Altro che jet lag, l’americano è in grandissimo spolvero).

In appoggio a Gimenez, è l’unico a strappare (dal 65′ : 6,5. Altro che jet lag, l’americano è in grandissimo spolvero). Gimenez 5: Il messicano spreca la chance della vita: spreca tre ottime occasioni. Macchinoso, troppo macchinoso. E neanche in fiducia. Lo dimostra il palo a porta spalancato (dall’85’ Nkunku: 6,5. Entra, si prende un rigore che sembra sacrosanto. Ma il Var lo cancella).

Top e flop del Bologna