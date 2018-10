Milan, Bonaventura verso il rinnovo

Un’altra rete realizzata in campionato da Giacomo Bonaventura, il giocatore più prolifico sotto la gestione Gattuso con ben 11 gol.

Il centrocampista ex Atalanta è da anni un titolare inamovibile del Milan ed è per questo che Leonardo e Maldini stanno programmando un incontro con il suo agente, Mino Raiola, per discutere del rinnovo del contratto.

Bonaventura percepisce due milioni netti a stagione e la volontà di Raiola sarebbe quella di aumentare l’ingaggio a 3,5 milioni: l’intesa potrebbe arrivare a 3 più bonus, facilmente raggiungibili. Il rinnovo del contratto servirà anche a respingere gli assalti di alcuni club interessati come Juve e Roma, che hanno inseguito a lungo il giocatore nella scorsa estate. Attenzione poi all’estero, con Premier e Ligue 1 sempre in agguato.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 13:20