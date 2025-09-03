Milan, Boniface cambia ancora versione: nuova bordata ai rossoneri. Spunta un retroscena sull'addio di Jimenez

La squadra mercato sotto attacco: l'ultimo affondo del nigeriano che si è accasato al Werder Brema in chiusura di mercato e l'assalto fallito al terzino destro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non è stata una giornata facile per Tare. Dalla stoccata del padre di Gimenez alla bordata del ‘quasi rossonero’ Boniface, scaricato dal Milan dopo le visite mediche non superate e ora accasatosi al Werder Brema. Intanto spunta un retroscena di mercato legato alla cessione di Jimenez, che aveva rotto con Allegri.

Milan, Boniface torna alla versione “pagliacci ovunque”

Ormai è storia nota: Boniface era di fatto il nuovo centravanti del Milan, almeno prima delle approfondite visite mediche che hanno fatto emergere problemi di natura fisica e in seguito ai quali il club di via Aldo Rossi ha deciso di rispedire il nigeriano al Bayer Leverkusen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Decisione che il calciatore ha inizialmente mal digerito attraverso una storia su Instagram piuttosto eloquente (aveva scritto: “pagliacci ovunque”), salvo poi ritrattare e confessare su Twitch che il mancato trasferimento in Italia è stato in realtà causato dalle sue condizioni fisiche. Ora l’ultimo atto e la nuova stoccata all’indirizzo del Diavolo.

Non solo il papà di Gimenez, la bordata di Victor

I problemi emersi a Milano non sono stati evidentemente riscontrati a Brema, visto che il 24enne ex Union Saint-Gilloise si è accasato al Werder in chiusura di mercato. Inevitabile una frecciata a chi, invece, ha preferito non puntare sulle sue qualità. “Se non fossi al 100%, adesso mi troverei in ospedale e non sarei qui a parlare” ha detto.

E torna su quanto successo col Milan: “Non è dipeso da me, sono stati loro a decidere di non chiudere l’operazione. Ma va bene così, vado avanti”. Parole che vanno ad aggiungersi alla frecciata del padre di Gimenez nei confronti di Tare, che, prima della sfida contro il Lecce, era uscito allo scoperto sullo scambio con Dovbyk. “Raramente un ds fa questo tipo dichiarazioni: non capivamo, Santi non è mai stato consultato” ha detto. Nuovo Milan, vecchie cattive abitudini.

Cessione Jimenez: il retroscena di mercato

A quanto pare, tra i compiti da portare a termine dalla squadra mercato rossonero negli ultimissimi e concitati giorni prima del gong c’era anche quello di riuscire a prendere un terzino destro in grado di rimpiazzare Jimenez, ceduto al Bournemouth.

Come nel caso del bomber, la missione è però fallita. Sono stati due i calciatori trattati, entrambi della Liga: Arnau Martinez del Girona ed Hector Fort, che il Barcellona ha poi prestato all’Elche.