Milan, Boniface è un caso: non passa le visite mediche, vanno rifatte, attesa snervante

Congelato l'arrivo del bomber nigeriano. Serviranno ulteriori approfondimenti sul suo stato di salute dopo tre visite mediche insufficienti

Victor Boniface, attaccante nigeriano in arrivo dal Bayer Leverkusen, doveva essere il nuovo rinforzo di peso per l’attacco del Milan. L’accordo economico con club e giocatore è stato raggiunto, ma il trasferimento è improvvisamente finito sotto la lente d’ingrandimento: le visite mediche non hanno dato l’esito atteso e serviranno nuovi controlli. Una situazione che genera ansia tra i tifosi e rallenta una trattativa che sembrava ormai chiusa.

Una giornata senza verdetto

Atterrato a Linate nel primo pomeriggio di ieri, Boniface ha iniziato il classico percorso di visite mediche alla Clinica Madonnina e al Centro Ambrosiano. Fin qui nulla di strano, ma i test non si sono fermati: il Milan ha deciso di approfondire con ulteriori controlli al Galeazzi, specializzato in ortopedia. A tarda sera, nonostante tre esami consecutivi, non è arrivata l’idoneità: servirà un nuovo giro di verifiche.

I dubbi sul ginocchio

Il motivo di tanta cautela è legato al passato dell’attaccante. Boniface, classe 2000, ha già subito due gravi infortuni al legamento crociato, oltre a vari problemi muscolari che lo hanno limitato nelle ultime stagioni. Un profilo tecnico interessante, ma accompagnato da una fragilità fisica che desta preoccupazioni. Per questo il Milan ha coinvolto anche un ortopedico di fiducia, rientrato dalle vacanze appositamente.

Attesa e riflessioni di mercato

La fumata bianca, prevista già da giorni, è stata quindi rinviata. Il giocatore dovrà sottoporsi ad altri test per ottenere l’idoneità sportiva, e solo allora si potrà procedere con la firma. Intanto la dirigenza rossonera valuta le mosse sul mercato: oltre a Boniface, restano in piedi le piste per un difensore e un giovane talento offensivo. Ma prima di tutto, a Milanello si attende un verdetto che deciderà il futuro dell’attaccante nigeriano.

Si può riaprire la pista Dusan Vlahovic? In questo momento è prematuro azzardare un’ipotesi del genere, ma è chiaro che bisogna mantenere i riflettori accesi su questa vicenda. Parallelamente, il Diavolo dovrà pensare anche alle cessioni: su tutte a quelle di Chukwueze e Musah. Su quest’ultimo c’è vigile l’Atalanta ma la richiesta rossonera è di circa 30 milioni di euro.