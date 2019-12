Fabio Borini verso l'addio al Milan a gennaio. L'agente dell'esterno rossonero, De Fanti, a Radio Rossonera ha spiegato la situazione del suo assistito: "Ogni allenatore fa delle scelte, a gennaio si cercherà di comune accordo di farlo giocare da un'altra parte".

"Dove? Le soluzioni non mancano sia in Italia che in Inghilterra. Milan? Esperienza assolutamente positiva".

SPORTAL.IT | 19-12-2019 17:51