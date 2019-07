Milan: Borini in partenza

Fabio Borini, giunto appena due estati fa dal Sunderland, potrebbe lasciare il Milan. Il Crystal Palace, infatti, secondo indiscrezioni della stampa inglese, avrebbe raccolto informazioni sulla situazione dell'esterno emiliano. Il calciatore gradirebbe la destinazione ma per ora nessuna offerta è stata messa in tavola. Anche l'Aston Villa si sarebbe mostrato interessato al rossonero, per il quale il Diavolo non scenderebbe sotto i 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 10:24