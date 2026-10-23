Una serata da dimenticare, tre gol incassati e poche certezze da portare a casa. Il Milan cade 3-0 a Bournemouth in una gara che si complica ulteriormente con l’espulsione di Maignan, ma che aveva già mostrato crepe evidenti prima dell’inferiorità numerica. Eppure, nel giudizio sulla prestazione rossonera, c’è spazio anche per una lettura meno severa: quella di Fabio Capello, che intravede segnali di crescita nell’impegno collettivo della squadra. Di tutt’altro tenore le parole di Amorim, che non cerca alibi e riconosce le difficoltà di un gruppo apparso lontano dal livello richiesto. Tra la fiducia dell’ex allenatore e la severità del tecnico portoghese, resta una domanda: quanto c’è davvero di positivo in una sconfitta così pesante?

Capello vede segnali di crescita: l’impegno salva almeno l’atteggiamento

Il risultato nella terza giornata di Europa League non lascia spazio a interpretazioni: perdere 3-0 contro il Bournemouth significa archiviare una serata complicata sotto ogni punto di vista. Eppure Fabio Capello sceglie di guardare oltre il punteggio, soffermandosi soprattutto sulla risposta caratteriale dei rossoneri. Un giudizio che non cancella le difficoltà emerse in campo, ma prova a distinguere la prestazione tecnica dall’atteggiamento della squadra. “ Grande impegno da parte di tutti quanti, nessuno ha mollato e non c’è stato nessuno passivo. C’è qualcosa che sta crescendo dentro il Milan, che può fare belle cose anche in campionato”, ha dichiarato a Sky l’ex allenatore.

Parole che restituiscono una prospettiva diversa rispetto alla fotografia, impietosa, del risultato finale. Per Capello, infatti, la sconfitta non esaurisce il discorso sul momento del Milan: nella disponibilità al sacrificio e nella volontà di restare dentro la partita anche nelle difficoltà si intravedono elementi sui quali costruire il futuro. La lettura del mister, tuttavia, va contestualizzata. L’impegno può rappresentare una base importante, ma da solo non basta a nascondere i limiti mostrati dalla squadra. Per trasformare i segnali positivi in risultati serviranno maggiore solidità, più qualità nelle scelte e una capacità diversa di affrontare le situazioni che cambiano l’inerzia delle partite. La promozione riguarda dunque soprattutto lo spirito del gruppo, non necessariamente il rendimento complessivo.

Il rosso a Maignan non spiega tutto: il Milan era già in difficoltà

L’espulsione di Maignan rappresenta uno degli episodi centrali della serata. La manata ad Adams costa al portiere rossonero il cartellino rosso e provoca anche un calcio di rigore, complicando ulteriormente una gara che per il Milan diventa, da quel momento, ancora più difficile da raddrizzare. Ridurre però il 3-0 al solo episodio disciplinare sarebbe un errore. Il rosso al portiere pesa inevitabilmente sull’equilibrio della squadra, ma non può diventare la spiegazione universale di una prestazione che aveva già evidenziato problemi. Il Milan non era riuscito a trovare le risposte necessarie nemmeno in parità numerica, faticando a imporre il proprio gioco e a costruire una minaccia offensiva concreta.

Lo zero nella casella dei tiri nello specchio della porta è il dato che più di ogni altro racconta le difficoltà offensive dei rossoneri. Non si tratta soltanto di una questione di finalizzazione: quando una squadra non riesce a centrare la porta, il problema riguarda anche la capacità di sviluppare azioni efficaci, trovare spazi e portare i propri attaccanti nelle condizioni migliori. È qui che la sconfitta assume un significato più ampio. Quella contro il Bournemouth doveva essere un’occasione per verificare i progressi della squadra e raccogliere conferme sul lavoro svolto. Si è trasformata, invece, in un passo indietro che riporta a galla vecchie fragilità: un Milan che sembra faticare a dare continuità ai propri momenti positivi, alternando segnali incoraggianti a prestazioni che rimettono tutto in discussione.

Amorim è severo: “Non c’è stata partita”

Se Capello prova a salvare l’atteggiamento del Milan, Amorim sceglie una linea decisamente più dura. Il tecnico portoghese non cerca giustificazioni e riconosce che la squadra non è riuscita a essere competitiva, nemmeno prima dell’espulsione che ha cambiato ulteriormente lo scenario della gara. “ Non c’è stata partita, non è questione di parlare di ritmi diversi rispetto a Salisburgo. Non possiamo subire un rigore su angolo e andare in inferiorità numerica. Non si possono commettere questi errori, soprattutto da parte dei giocatori più esperti”, ha affermato il portoghese, facendo riferimento all’episodio che ha coinvolto Maignan e Adams.

Il messaggio è chiaro: gli errori individuali hanno un peso, soprattutto quando arrivano da giocatori chiamati a garantire esperienza e lucidità nei momenti delicati. Ma il richiamo dell’allenatore non si esaurisce nella responsabilità del portiere. La sua analisi investe una prestazione che, nel complesso, non ha offerto risposte sufficienti. Anche il riferimento ai ritmi diversi rispetto alla gara con il Salisburgo va nella stessa direzione. Per Amorim non è possibile archiviare la serata come una semplice conseguenza delle differenti caratteristiche dell’avversario o dell’intensità della partita: ci sono errori da correggere e un livello di attenzione da ritrovare.

Cosa conservare da Bornemouth

Il tecnico, tuttavia, non cancella del tutto gli aspetti che considera recuperabili: “Una partita negativa sotto ogni aspetto. Adesso pensiamo alla prossima. Ciò che è successo è parte del percorso, guardando alla storia del Milan è chiaro che siamo in una posizione diversa, ma ho comunque apprezzato il modo in cui abbiamo provato a lottare, ad aiutarci a vicenda”. È una dichiarazione che, per certi versi, si avvicina alla lettura di Capello: entrambi riconoscono il valore della reazione collettiva, ma partono da prospettive differenti. L’ex allenatore individua nell’impegno un segnale incoraggiante; Amorim, invece, mette al centro gli errori e la distanza tra le aspettative e quanto mostrato sul campo.

L’Inghilterra si conferma amara per il tecnico portoghese, che contro il Bournemouth non aveva mai vinto neppure quando sedeva sulla panchina del Manchester United. Ma il dato più significativo non è la statistica personale: è la necessità, per il Milan, di dimostrare che questa sconfitta possa diventare davvero parte di un percorso di crescita e non l’ennesima battuta d’arresto.