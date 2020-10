Milan, brutte notizie dai tamponi: la situazione di Ibrahimovic e Duarte

Nuovo giro di tamponi in casa Milan e brutte notizie per il Diavolo: Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte restano infatti positivi al Coronavirus dopo gli ultimi test effettuati dal gruppo squadra a Milanello. Continua dunque l’emergenza in attacco per Stefano Pioli, particolarmente pesante in vista dei prossimi impegni previsti dal calendario. A partire dal derby di sabato 17 contro l’Inter.

La positività dell’astro svedese risale allo scorso 24 settembre, in occasione dei controlli medici effettuati prima della sfida di Europa League contro il Bodø/Glimt. Ibrahimovic, reduce dalla doppietta della prima di campionato contro il Bologna, è immediatamente risultato asintomatico.

Sottoposto a quarantena domiciliare, Ibrahimovic non ha mai smesso di allenarsi e non ha nemmeno rinunciato al suo solito atteggiamento simpaticamente “spaccone” sui social network. “Questo animale non può essere addomesticato”, aveva infatti scritto in un post su Instagram in cui lo si vede correre forsennatamente sul tapis roulant.

Il Milan è riuscito a far fronte alla sua assenza nelle partite di campionato contro Crotone e Spezia e in Europa nelle sfide con Bodø/Glimt e Rio Ave, raccogliendo solo vittorie (particolarmente palpitante quella ai rigori contro i portoghesi). L’emergenza in avanti è però evidente per i rossoneri.

Pioli si è infatti dovuto affidare ai giovanissimi Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, dato che anche Ante Rebic è a sua volta assente. Nel caso del croato, però, lo stop è dovuto a un infortunio che ora lo staff rossonero spera di curare nel minor tempo possibile.

Rebic è infatti bloccato da un problema alla spalla, rimediato nel corso della sfida contro il Crotone. Nel corso della prossima settimana arriveranno nuovi controlli per verificare le sue condizioni: la speranza di Pioli è che Rebic per il derby del 17 ci possa essere.

Intanto è esploso Rafael Leao, a segno con una doppietta contro lo Spezia. Chiaro però che le assenze di Duarte e soprattutto Ibra sono molto pesanti per il Diavolo. E gli ultimi tamponi non aiutano di certo i colori rossoneri.

08-10-2020