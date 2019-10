Milan, brutte notizie dal mercato: un obiettivo è sfumato

Piove sul bagnato in casa Milan: dopo i sei punti su sei gare in campionato, i rossoneri ricevono cattive notizie dal mercato: Everton ha rinnovato con il Gremio.

La stella dei gauchos era nel mirino del duo Maldini-Boban ma ora la pista pare tramontata. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2023 dichiarando: "Rinnovare con questo club mi dà grande felicità. Spero di onorare ancora di più questa maglia".

Il Milan era sulle tracce del giocatore già ai tempi di Leonardo: il dirigente brasiliano aveva provato a sfruttare i suoi rapporti cordiali con Gilmar Veloz, ex agente di Pato e attuale procuratore dell'esterno offensivo, per assicurarsi le prestazioni del giocatore ma la distanza tra l'offerta (40 milioni di euro) e la clausola rescissoria (80) non era stata colmata e l'affare non andò in porto.

Intanto continuano le voci sul possibile esonero di Marco Giampaolo in caso di risultato negativo contro il Genoa: contro i rossoblù, infatti, l'ex tecnico della Sampdoria si gioca la possibilità di restare sulla panchina rossonera, e in caso di ulteriore fallimento si è fatta strada la possibilità di un clamoroso ritorno in panchina, quello di Gennaro Gattuso.

L'indiscrezione è stata riportata dal 'Corriere dello Sport', che ha pubblicato la notizia in prima pagina. Il mister calabrese, bandiera dei rossoneri da calciatore e allenatore dal dicembre 2017 (subentrò a Montella a stagione in corso) fino al termine della stagione passata, si era dimesso rescindendo consensualmente il contratto che lo avrebbe legato alla panchina del Milan fino al 2021 per presunti contrasti con la dirigenza, e secondo lo stesso Corriere è proprio quello dirigenziale il nodo da sciogliere per il ritorno di Gattuso in panchina.

Negli ultimi giorni diverse indiscrezioni hanno invece rilanciato altri profili: Luciano Spalletti, che però difficilmente verrebbe 'liberato' da Suning, l'ex Roma Rudi Garcia, Claudio Ranieri e, sullo sfondo, Massimiliano Allegri.

L'ex tecnico della Juventus è però più un sogno dei tifosi: la richiesta economica del tecnico è elevata ed è attirato dal Tottenham che è sempre più vicino ad esonerare Mauricio Pochettino.

SPORTAL.IT | 05-10-2019 18:51