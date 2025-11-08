Milan, bufera su Estupiñan dopo il Parma: i tifosi rivogliono Theo. Ma anche Allegri finisce nella gogna social

Il pareggio contro il Parma scatena la bufera dei tifosi contro Estupinian, considerato il responsabile principale della rimonta degli emiliani. Ma nemmeno Allegri è esente dalle accuse social

Due punti persi e niente vetta in solitaria anche se solo per una notte per il Milan, che dopo essersi portato avanti di due reti nel primo tempo si è fatto raggiungere dal Parma. Ad avviare la rimonta degli emiliani una leggerezza di Pervis Estupiñan, finito al centro di una bufera social, con i tifosi rossoneri che sembrano aver già perso la pazienza e le speranze nei suoi confronti e Theo Hernandez che è sempre più un rimpianto. Qualche critica anche a Massimiliano Allegri, secondo alcuni tifosi tra i responsabili di questa vittoria mancata.

Il Milan si butta via contro il Parma

Quella di stasera doveva rappresentare la chance di salire in solitaria in vetta alla classifica di Serie A almeno per una notte per il Milan. Invece i rossoneri dopo un primo tempo di ottimo livello che li ha visti portarsi in vantaggio di due reti si sono sciolti in seguito al gol capolavoro di Bernabé finendo col farsi rimontare e rischiare addirittura la sconfitta, con la reazione finale che non basta al Milan per ottenere i tre punti e scavalcare il Napoli.

Bufera su Estupinian, Theo sempre più un rimpianto

In seguito al pareggio sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Estupiñan, colpevole principale secondo i tifosi di questa mancata vittoria al netto dell’evidente calo di intensità e concentrazione di tutto il Milan nel secondo tempo. Al terzino dell’ecuadoregno viene imputata la troppa leggerezza in occasione del primo gol del Parma, con Pervis che su una palla che stava per uscire non ha fatto niente per evitare che l’avversario la recuperasse per poi servire Bernabé, autore di una rete strepitosa.

“Estupinian ha rovinato una partita. Va venduto a gennaio, non è adatto al Milan e alla serie A. Mi dispiace ma è tutta colpa sua” l’opinione di Francesco. Della stessa idea anche Antonio, “Estupiñan da mettere fuori rosa”, e Leon, “Estupiñan è di una scarsezza immonda”, mentre c’è chi rimpiange sempre più anche Theo Hernandez, come Ele: “Cinque anni vedendo il terzino più forte del mondo calcare quella fascia ma per colpa della società adesso devo subirmi questa tassa che è quel bidone di Estupinian”.

Anche Allegri nel mirino

Nel mirino dei tifosi è finito però anche Allegri, responsabile della scarsa tenuta mentale della squadra che è già costata al Milan punti importanti contro le piccole. “Il Milan vinceva 2 a 0 contro il Parma e continuava ad attaccare, verticalizzare, creare. Sono troppi 2 goal, Allegri non ci sta e inizia ad incazzarsi. ‘Dovete giocare in orizzontale, palleggiate’. Ci siamo chiusi nella nostra area, smesso di verticalizzare, presi 2 goal” l’accusa di Dr Tuitter. “Qua va detto che ci sono anche colpe di Allegri perché non è possibile che questa squadra abbia una tenuta mentale così debole” l’opinione invece di Lord Jack. C’è chi invece come Matteo punta il dito contro l’antisportività dell’allenatore toscano: “Sempre un signore allegri. Quando non vince scappa negli spogliatoi senza nemmeno salutare il mister avversario. Un vero signore”.