Milan, buone notizie dalla Spagna: il mercato può sbloccarsi

Dopo tanti rifiuti, in particolare a centrocampo, il mercato del Milan sembra vicino a una svolta, per un ruolo non meno importante di quello del regista cui Marco Giampaolo vorrebbe affidare le chiavi della squadra, quello della seconda punta da affiancare al confermatissimo Krzysztof Piatek.

Il nome è quello di Angel Correa, obiettivo di vecchia data dei rossoneri e apprezzato anche da Giampaolo. L’argentino non è certo stato messo in vendita dall’Atletico Madrid, il cui allenatore Diego Simeone ha mandato un messaggio chiaro alle pretendenti all’ex convocando il giocatore per la tournée in Asia. A separare Milan e Colchoneros era, anzi è ancora, la distanza nella valutazione di Correa, di cui a Madrid non vogliono disfarsi per meno di 50 milioni. Cifra che il Milan in questo momento i rossoneri non possono permettersi di spendere, ma il lavoro del duo Maldini-Boban, a stretto contatto con il ds dell’Atletico Andrea Berta, sembra stare portando frutti: la forbice può infatti chiudersi per una cifra di 40 milioni più bonus, che accontenterebbe il club acquirente e che rappresenterebbe un esborso pesante per il Milan, ma comunque sopportabile.

Seconda punta, ma anche trequartista, altro ruolo chiave nel calcio di Giampaolo, Correa, classe ’95, nel giro della Nazionale, è un prodotto del settore giovanile del San Lorenzo ed è approdato nel 2014 all’Atletico Madrid. Paragonato ad Aguero per ruolo, baricentro basso e abilità nello stretto, il giocatore non è ancora riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale, ma ha già dovuto affrontare una prova molto difficile nel 2014, quando gli fu diagnosticato un tumore benigno al cuore. Operato, sarebbe poi tornato in campo già a dicembre. Nel Milan giocherebbe al fianco di Piatek nel 4-3-1-2 o alle spalle del polacco e di un’altra punta: molto dipenderà dal futuro di Suso.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 22:03