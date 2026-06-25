Milan, Allegri contro Cardinale: il braccio di ferro può finire in tribunale. Gimenez al Porto sblocca il mercato

Il tecnico livornese e il Diavolo potrebbero andare verso la soluzione drastica per risolvere lo stallo sulla buonuscita. Intanto, il Porto è pronto all'offerta monstre per assicurarsi le prestazioni di Gimenez

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Un mese esatto dopo la tragica notte di Milan-Cagliari 1-2 che ha estromesso i rossoneri dalla prossima edizione della Champions League e portato Cardinale ad azzerare la squadra dirigenziale, Allegri e il Diavolo non sono ancora riusciti a trovare un accordo per tagliare definitivamente i rapporti. Eterno promesso sposo di un Napoli che non ha troppa fretta, ma che nella figura di De Laurentiis inizia a palesare una certa insofferenza, il tecnico livornese resta così al momento bloccato. La sensazione è che la questione possa risolversi a breve, ma sullo sfondo resta la possibilità che Max potrebbe anche decidere di passare al contrattacco e fare causa alla sua ex squadra.

Milan e Allegri ai ferri corti

Entro la fine del mese, lo stallo alla messicana venutosi a creare tra il Milan e Allegri, con il Napoli spettatore interessato, potrebbe giungere a una soluzione. Benevolo o meno che sia, l’epilogo porterà Max alla corte di Aurelio De Laurentiis che, salutato Antonio Conte, non può ancora parlare dell’accordo definito ormai da tempo con il fautore del “corto muso”.

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Dal canto suo, archiviate le vacanze in Sardegna, il tecnico livornese ascolterà i propri legali per capire al meglio le intenzioni di Gerry Cardinale sulla definizione dell’addio al Diavolo. A bloccare la situazione è la buonuscita richiesta dall’allenatore. Cifra che il Milan non sembra assolutamente volergli corrispondere.

Le due strade di un addio

In pratica, dopo gli accordi trovati in queste ultime ore con il preparatore dei portieri Claudio Filippi – destinano alla Fiorentina – e con Bernardo Corradi – neo tecnico della Sampdoria – Allegri e il suo staff restano ultimo baluardo del vecchio assetto sportivo visto a Milanello nell’ultima stagione. Come sottolineato dai SportMediaset, gli scenari possibili si riducono in pratica a due. Da una parte quello “pacifico” con le parti pronte a incontrarsi a metà strada, e dall’altra quella sempre meno remota delle dimissioni di Max e conseguente causa per danni da presentare al Collegio di Garanzia della FIGC.

Il Porto fa sul serio per Gimenez

Archiviato, in un modo o nell’altro, il lungo braccio di ferro, Allegri potrà aprire la propria avventura al Napoli, mentre il Milan potrà concentrarsi pienamente sul mercato. Un mercato che, stando a quanto rimbalzato dal Messico, potrebbe vedere la partenza dopo una travagliata stagione e mezza di Santi Gimenez. Deportes Total MX ha, infatti, rivelato l’interesse concreto del Porto di Francesco Farioli per il centravanti ex Feyenoord.

Prelevato dall’Olanda per una cifra prossima ai 30 milioni di euro, per il “Bebote” i Dragões sarebbero pronti a mettere sul piatto un’allettante offerta da 28 milioni di euro di base fissa e 7 di bonus. Difficile in via Aldo Rossi alzino le barricate, anzi… con quei soldi si potrà aumentare la disponibilità per un mercato che, tra entrate e uscite, potrebbe anche portare a una vera e propria nuova rivoluzione alla rosa di Ruben Amorim.