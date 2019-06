Milan: c'è il like social, difensore a un passo. Tifosi tiepidi

Potrebbe arrivare già in giornata il “sì” di un obiettivo importante per il calciomercato del Milan. Stiamo parlando di un interessante prospetto per il futuro della difesa rossonera. Intanto Ozan Muhammed Kabak ha lasciato un indizio sul suo futuro alla corte di Gianpaolo: un “like” su un post Instagram che parlava proprio dell’indiscrezione sull’interesse del Milan nei suoi confronti.

Galeotto fu il like e chi lo mise – Kabak, difensore turco classe 2000 ha infatti messo il suo like ad un post di Trasfermarkt, che riguardava proprio i rumours sul suo passaggio al Milan. In Turchia è considerato uno dei migliori talenti in circolazione in quel ruolo. Nella scorsa stagione ha giocato nello Stoccarda senza evitare la retrocessione dalla Bundesliga alla serie B tedesca. Automatica la cessione di un giocatore di questo livello che peraltro viene via per 15 milioni di euro, tanto è la clausola rescissoria che Maldini e Massara sembrano siano intenzionati a pagare.

Tifosi rossoneri senza entusiasmo – Sui social milanisti i primi commenti, in attesa di una eventuale ufficialità dell’acquisto. Ovviamente visto il nome che non richiama grande appeal, almeno per il momento, nessuno si strappa i capelli. “Sicuro che questo non c’è lo frega nessuno” scrivono i più pessimisti o ancora pensando al non brillantissimo rendimento di Calhanoglu “Ancora Turchi? Non ne abbiamo già a sufficienza?” mentre i meno informati si chiedono ancora “Ma chi è” visto che non stiamo parlando di un top player, in futuro chissà…

SPORTEVAI | 24-06-2019 09:58