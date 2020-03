Milan, c'è una nuova ipotesi per la panchina: l'idea di Gazidis

C’è una novità per quanto riguarda chi si siederà nella stagione 2020/2021 sulla panchina del Milan. L’arrivo di Ralf Rangnick in rossonero, ventilato da settimane, potrebbe non provocare l’automatico addio dell’attuale tecnico Stefano Pioli, almeno per quel che riguarda la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il tecnico che ha ereditato la panchina del Milan da Marco Giampaolo a inizio ottobre potrebbe continuare ad occupare il ruolo di allenatore del club di via Aldo Rossi nella prossima stagione per una precisa scelta societaria.

Secondo la testata torinese, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, vuole portare a termine nei tempi previsti il contratto (che scade nel 2021) col tecnico parmense, dando invece a Rangnick un ruolo dirigenziale di stampo tecnico e creando così una ‘convivenza’ utile a quest’ultimo per affrontare l’impatto con il calcio italiano.

Oltre alla questione prettamente legata all’ambientamento, giocherà un ruolo decisivo anche il modo in cui si deciderà di tornare in campo dopo la sospensione per l’allerta Covid-19. Sarebbe infatti più complesso, qualora il campionato finisse ad estate inoltrata, che i giocatori e un nuovo allenatore possano lavorare senza difficoltà sulla fiducia reciproca.

Per questo motivo, la dirigenza del Milan sarebbe orientata a continuare con Pioli, che ha lavorato cinque mesi con la squadra e non deve cambiare la sua metodologia, pur non rinunciando all’ex allenatore del Lipsia, da tempo nel mirino di Gazidis.

Il piano prevede, dunque, che Rangnick subentri a Pioli in qualità di allenatore solo al termine della prossima stagione, quando non dovrebbero esserci più dubbi sull’adattamento del tedesco alla Serie A.

