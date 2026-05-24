Milan-Cagliari, formazioni ufficiali: Allegri conferma Gimenez e Nkunku per la Champions, la scelta su Modric

Giornata decisiva per gli ultimi verdetti della Serie A 2025/2026, con il Milan che ospita il Cagliari già salvo per conquistare gli ultimi punti necessari per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Per l’occasione Massimiliano Allegri lascia fuori Rafael Leao e Cristian Pulisic e conferma la coppia d’attacco vista contro il Genoa.
Come arrivano Milan e Cagliari alla sfida
Dopo le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta che hanno messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League il Milan ha ritrovato la vittoria all’ultima giornata contro il Genoa, sconfitto per 2-1. Un successo fondamentale, che ha rialzato il morale dei rossoneri, ora a un passo dall’obiettivo stagionale. Il Cagliari invece si presenta alla sfida senza obiettivi concreti, avendo già conquistato la salvezza grazie al successo nell’ultimo turno contro il Torino.
Le scelte di Allegri
Per quest’ultima fondamentale sfida Allegri ha confermato il solito 3-5-2 con Maignan in porta difeso da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulla destra torna invece Saelemaekers, mentre sulla sinistra agirà Bartesaghi. In mezzo al campo spazio a Ricci, Jashari e Rabiot, con Modric che partirà dalla panchina. Davanti invece ancora Leao e Pulisic, con Max che ha deciso di confermare Gimenez e Nkunku, la coppia d’attacco della vittoria contro il Genoa.
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane