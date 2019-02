Milan-Cagliari: le probabili formazioni

Sarà la sfida dello stadio Meazza di Milano tra il Milan e il Cagliari a chiudere la 23esima giornata della massima serie.

I rossoneri devono rispondere alla Lazio, che giovedì ha battuto l’Empoli di misura (1-0, gol su calcio di rigore di Caicedo) ed è tornata al quarto posto in classifica. I rossoblù, alle prese con gli infortuni di Birsa e Thereau, devono tornare a fare punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, a maggior ragione perché la cura-Mihajlovic sta già facendo effetto a Bologna e lo dimostra il clamoroso successo ottenuto domenica da Santander e compagni proprio in terra meneghina, con l’Inter.

Il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime dodici partite di campionato: in questo non breve periodo nessuna squadra di serie A ha fatto peggio.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Barella; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 12:15