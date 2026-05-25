Milan-Cagliari, moviola: dubbi sul gol sardo, le proteste dei rossoneri

La prova dell’arbitro Guida a San Siro nell’ultima giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per l’arbitro napoletano Marco Guida a San Siro nell’ultima giornata di serie A che ha sancito il clamoroso flop dei rossoneri, scivolati fuori dalla Champions. Vediamo cosa è successo.

Milan-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo già dopo 60 secondi, è per Zè Pedro per un fallo su Nkunku. Valido al 2′ il gol di Saelemaekers. Valido al 20′ il pari di Borrelli. Alla mezz’ora di Milan-Cagliari, sul parziale di 1-1, scontro tra Esposito e Tomori: rimane a terra e accusa un colpo alla testa dopo essere stato “colpito” sul corpo. L’arbitro, che non aveva visto nulla, toglie una punizione dal limite al Milan (conquistata da Saelemaekers successivamente) e assegna fallo per gli ospiti.

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Le proteste del Milan

Al 56′ ammonito Pavlovic per fallo su Esposito. Al 57′ segna Rodriguez tra le proteste del Milan con Maignan che viene ammonito. I rossoneri si sono lamentati per un mani precedenti di Borrelli. Finisce 1-2, Milan fuori dalla Champions.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che parte dall’episodio della mezzora: “Guida aveva fischiato un fallo su Saeleamaekers ma l’assistente gli ha segnalato un fallo di Fofana e si è ripreso il gioco con un fallo a favore del Cagliari”. Poi sulle proteste del Milan spiega: “Le proteste ci sono state non per la fase finale ma per quanto successo prima, con il controllo di Borrelli che prende col braccio, in sala Var hanno controllato tutte le immagini, il braccio è effettivamente largo ma non c’è la certezza che tocchi il pallone”.

La sentenza di Cesari

Anche Graziano Cesari, a Pressing su Canale 5, dice la sua e spiega sulle proteste del Milan: “Sul primo gol del Cagliari, al 20′, ci sono le proteste di Maignan che si lamenta di un tocco di braccio prima dell’angolo da cui nasce il gol, ma non c’è fallo, tutto regolare. Sul secondo gol sempre Maignan, che poi verrà ammonito, chiede un altro mani, per un controllo di Borrelli col braccio destro ma le braccia sono larghe e il controllo è col petto, l’arbitro ha fatto molto molto bene”.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Milan-Cagliari, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Pisa-Lecce.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Bercigli con Ayroldi IV uomo, Abisso al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ze Pedro, Vlahovic, Maignan.