Milan-Cagliari, per Gattuso e Conti è un match speciale

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma la truppa rossonera si appresta a giocare una partita di campionato molto importante, che consentirebbe loro di riportarsi in solitaria al quarto posto. Vien da sé che per il Milan è una gara da vincere, ma c’è qualcosa in più che lega il destino di questa partita a due protagonisti del club meneghino, ovvero l’allenatore Gennaro Gattuso ed il terzino Andrea Conti.

Quel gol dal sapore dolce – L’attuale tecnico milanista è ricordato come un grande mediano, di quelli vecchio stampo, capaci di coprire il doppio di porzione di campo rispetto ai compagni e che consentivano agli allenatori di schierare una squadra con più uomini offensivi. Non era certo uno che in zona gol si faceva vedere spessissimo dunque, avendone segnati una dozzina in tutto in carriera. Ma il 14 maggio del 2011, una settimana dopo aver conquistato il diciottesimo scudetto della storia rossonera, Gattuso realizzava il suo ultimo gol con la maglia del Milan nel 4-1 rifilato da quella che era la squadra di Allegri proprio al Cagliari (in gol anche Seedorf e doppietta di Robinho) con uno splendido colpo di testa dalla distanza.

Infortunio alle spalle – Anche per Andrea Conti quella col Cagliari rappresenta una sfida diversa, specie con la maglia che indossa adesso. Già, perché l’ultima volta che ha giocato da titolare in campionato prima del doppio clamoroso infortunio che gli ha fatto perdere più di un anno era stata il 27 agosto del 2017, contro il Cagliari a San Siro. Non dovrebbe partire titolare stando alle probabili formazioni di Milan-Cagliari, ma se dovesse scendere in campo l’ex-Atalanta proverà sicuramente una forte emozione.

SPORTEVAI | 09-02-2019 10:47