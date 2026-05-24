Milan-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Cagliari di Serie A 2025-26, 38a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Milan–Cagliari è il crocevia della 38a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 24 maggio 2026 alle 20:45. I rossoneri sono 3° con 70 punti (20 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte; 52 gol fatti, 33 subiti), i sardi 16° a quota 40 (10 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 38 reti segnate, 52 incassate). Un confronto tra vertice e zona calda: il Milan cerca conferme europee, il Cagliari punti pesanti per la permanenza.

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Probabili formazioni di Milan-Cagliari

A poche ore dal via, il Milan si disporrebbe con un 3-5-2 propositivo: in porta Maignan, dietro terzetto Pavlovic–Gabbia–Tomori. Sulle corsie, a destra Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi; in mezzo regia e gamba con Fofana, Ricci e Rabiot. Davanti tandem di movimento Nkunku–Gimenez, opzione che garantirebbe profondità e tecnica. Il Cagliari dovrebbe rispondere con un 4-4-2 compatto: linea a quattro con Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; in mezzo equilibrio affidato a Adopo, Sulemana, Gaetano, Deiola; in attacco Esposito e Borrelli per attaccare gli spazi. Possibili rotazioni last minute e qualche ballottaggio sulle fasce; non emergono al momento squalifiche di spicco, ma pesano alcune assenze tra gli ospiti.

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , Gabbia , Pavlovic ; Saelemaekers , Fofana , Ricci , Rabiot , Bartesaghi ; Gimenez , Nkunku .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Cagliari (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Sulemana, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli.

Gli indisponibili di Milan-Cagliari

Il pacchetto assenze incide soprattutto sul Cagliari, che perderebbe alternative pesanti in area e sulla linea difensiva; il Milan arriva con gruppo pressoché al completo e margini per gestire i cambi a gara in corso. Attenzione comunque agli ultimi test fisici della vigilia che potrebbero ridefinire qualche scelta.

Milan – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno. Cagliari – Infortunati: Pavoletti (infortunio al ginocchio), Idrissi (lesione del legamento crociato anteriore), Liteta (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Milan, che alterna acuti esterni a qualche frenata interna; il Cagliari viaggia tra colpi a sorpresa e passi falsi, specialmente lontano dalla Sardegna. Nelle ultime cinque hanno raccolto 7 punti a testa.

Milan ok x ko ko ok Cagliari ko ok x ko ok

Milan

Verona-Milan 0-1; Milan-Juventus 0-0; Sassuolo-Milan 2-0; Milan-Atalanta 2-3; Genoa-Milan 1-2.

Cagliari

Inter-Cagliari 3-0; Cagliari-Atalanta 3-2; Bologna-Cagliari 0-0; Cagliari-Udinese 0-2; Cagliari-Torino 2-1.

L’arbitro di Milan-Cagliari

Milan–Cagliari sarà diretta da Marco Guida. Assistenti Preti – Bercigli, IV Ayroldi, VAR Abisso, AVAR Chiffi. In Serie A 2025/26 Guida ha diretto 15 gare: 7 rigori assegnati, 59 ammonizioni e 3 espulsioni, per una media di 4,1 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

Tradizione nettamente favorevole al Milan: i rossoneri hanno perso una sola volta nelle ultime decine di incroci con il Cagliari e al Meazza la serie è ancora più eloquente. La squadra di casa, reduce da un successo esterno, inseguirebbe il bis e il traguardo dei due gol segnati per la terza gara di fila, mentre i sardi faticano lontano dall’isola e arrivano con poche reti nelle ultime trasferte. Curiosità: entrambe sono in cima alla classifica dei punti rimontati in stagione. Occhio ai calci di rigore, voce in cui il Milan primeggia, e ai duelli individuali: per i sardi spiccano le giocate di Esposito, nei rossoneri il feeling di Leao contro gli isolani è un tema ricorrente.

Il Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide di Serie A contro il Cagliari (31V, 10N), con 83 gol segnati nel periodo: unico k.o. sardo nel 2017.

è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide di Serie A contro il (31V, 10N), con 83 gol segnati nel periodo: unico k.o. sardo nel 2017. Al Meazza il Milan ha vinto 18 delle ultime 21 contro il Cagliari (3N): l’ultimo colpo esterno dei sardi risale al 1997.

ha vinto 18 delle ultime 21 contro il (3N): l’ultimo colpo esterno dei sardi risale al 1997. Dopo il successo col Genoa, il Milan potrebbe centrare due vittorie di fila in A per la prima volta da marzo e andare nuovamente a bersaglio almeno due volte per tre gare consecutive.

potrebbe centrare due vittorie di fila in A per la prima volta da marzo e andare nuovamente a bersaglio almeno due volte per tre gare consecutive. In casa il Milan ha raccolto solo un punto nelle ultime tre: c’è il rischio di una serie di quattro gare interne senza vittorie come non accade dal 2021.

ha raccolto solo un punto nelle ultime tre: c’è il rischio di una serie di quattro gare interne senza vittorie come non accade dal 2021. All’ultima giornata il Milan ha vinto 7 delle ultime 8 (1N), tra cui un 3-0 al Cagliari nell’agosto 2020; i sardi hanno perso 5 delle ultime 6 chiusure di campionato (1N).

ha vinto 7 delle ultime 8 (1N), tra cui un 3-0 al nell’agosto 2020; i sardi hanno perso 5 delle ultime 6 chiusure di campionato (1N). Nelle ultime sei trasferte di A il Cagliari ha raccolto appena due punti e non ha segnato nelle due più recenti.

ha raccolto appena due punti e non ha segnato nelle due più recenti. Milan e Cagliari guidano la Serie A 2025/26 per punti guadagnati da situazione di svantaggio: 14 a testa.

e guidano la Serie A 2025/26 per punti guadagnati da situazione di svantaggio: 14 a testa. Il Milan è la squadra con più gol su rigore in campionato (7 su 9 calciati).

è la squadra con più gol su rigore in campionato (7 su 9 calciati). Leao ha segnato 6 reti in Serie A contro il Cagliari , suo bersaglio preferito insieme alla Fiorentina; è il miglior marcatore rossonero in A con 9 gol.

ha segnato 6 reti in Serie A contro il , suo bersaglio preferito insieme alla Fiorentina; è il miglior marcatore rossonero in A con 9 gol. Esposito guida il Cagliari per gol e assist (7+5) ed è a una rete dal proprio record personale nella massima serie.

Le statistiche stagionali di Milan e Cagliari

Il Milan segna di più (52 a 38) e difende meglio (33 subiti contro 52) del Cagliari, con un possesso medio superiore (51,9% vs 45,4%) e più clean sheet (15 a 8). Rossoneri più precisi al tiro (45,0% di tiri nello specchio) e più efficaci dagli undici metri (7 rigori realizzati), sardi più fisici nei duelli e produttivi sulle palle inattive. Pressioni simili (PPDA 15,0 vs 15,8), ma la qualità offensiva del Milan emerge in conversione (14,36% vs 13,19%).

Focus giocatori: per il Milan capocannoniere Leao (9), miglior assist-man Pulisic (4); più ammonito Tomori (6). Tra i pali Maignan a quota 13 clean sheet. Nel Cagliari guida i gol Esposito (7) ed è anche il miglior uomo-assist (5); più ammonito Obert (8). In porta Caprile a quota 8 clean sheet.

Milan Cagliari Partite giocate 37 37 Vittorie 20 10 Pareggi 10 10 Sconfitte 7 17 Gol segnati 52 38 Gol subiti 33 52 Clean sheet 15 8 Possesso palla (%) 51,9 45,4 Tiri in porta 163 122 Precisione tiri (%) 45,0 42,4 Ammonizioni 58 75 Espulsioni 3 2 PPDA 15,0 15,8 Rigori segnati 7 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Milan-Cagliari? Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Milan-Cagliari? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Cagliari? Marco Guida; assistenti Preti–Bercigli; IV Ayroldi; VAR Abisso; AVAR Chiffi.