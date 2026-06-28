Milan, Simeone pronto a sottrarre Hjulmand ad Amorim: Liberali tra Como e Juve ha il sapore della beffa

Doppia beffa di mercato in arrivo per i rossoneri, che potrebbe venire superati da Simeone per il grande obiettivo in mediana e che dovranno fare i conti con la cessione a cifre irrisorie di Liberali

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Quello di Morten Hjulmand è certamente tra i nomi al centro dell’incontro andato in scena in mattinata in quel di Lisbona tra le più alte cariche della dirigenza del Milan e Ruben Amorim. Il centrocampista ex Lecce è, infatti, tra i profili in cima alla lista della spesa del nuovo tecnico rossonero. Sul danese nelle ultime ore si è registrato però anche il forte interesse dell’ex Inter, Diego Simeone, che lo vorrebbe fortemente all’Atletico Madrid. Per il Diavolo, dunque, il rischio beffa non è da escludere assolutamente. E, a proposito notizie non certo positive, anche gli occhi di Como e Juventus su Mattia Liberari hanno il sapore della beffa.

Simeone insidia il Milan per Hjulmand

Il “Cholo” Diego Simeone insidia il Milan per Morten Hjulmand. Il tecnico dell’Atletico Madrid avrebbe, infatti, individuato nel centrocampista portato in Salento da Pantaleo Corvino nel 2021 ed esploso in Portogallo con i colori dello Sporting CP il rinforzo ideale per la mediana dei biancorossi di Spagna. Come rivelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, l’Atleti sembra fare sul serio e avrebbe già avviato i primi contatti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Atletico pronto ad accelerare

La dirigenza dei Colchoneros punta a incontrare presto gli agenti di Hjulmand e dello Sporting per valutare al meglio i margini di un affare sul quale Simeone avrebbe già dato il proprio benestare. Come riportato da Calciomercato.com la valutazione fatta dal club portoghese per il classe 1999, che avrebbe già salutato la squadra e sarebbe pronto a una nuova avventura, si aggirerebbe attorno ai 35-40 milioni di euro.

Quale strategia adotterà Carnvale?

Dopo i 70 milioni di euro spesi per Gonçalo Ramos, ci sarà da capire se Gerry Cardinale vorrà andare fino in fondo con la nuova politica di mercato rossonero e provare a spingere anche a centrocampo. La concorrenza dalla Spagna non può far certo dormire sonni tranquilli e costringerà a prendere una decisione in fretta per evitare la beffa.

Liberali presto in Serie A

Beffa che, invece, arriverà quasi sicuramente per Mattia Liberali, che si appresta a tornare a calcare i campi di Serie A, dopo l’esordio proprio con il Milan nella stagione 2024-2025 sotto la guida di Paulo Fonseca. Passato al Catanzaro per giocare, il centrocampista 19enne, in Cadetteria ha brillato e, ora si appresta a vivere da protagonista gli Europei U19.

Como e Juve preparano l’affondo all’ex Milan

La splendida stagione in Calabria ha attirato l’attenzione di Como e Juventus, pronte a pagare la clausola da 6 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Una cifra a dir poco allettante, che potrebbe addirittura risultare ancora più irrisoria in caso di un Europeo giocato ad alti livelli. E il Milan, che ha diritto al 50% su quei 6 milioni, non può far altro che mordersi le mani.

Per Liberali c’è la fila

Il talento nato a Carate Brianza il 6 aprile 2007 sembra aver stregato Cesc Fabregas, pronto a piazzare il colpo pur di portarlo sulle rive del Lario. Leggermente in ritardo, ma pur sempre in corsa, la Juventus, che potrebbe anche decidere di accelerare, per avere il controllo su uno dei calciatori più interessanti del panorama italiano e poi girarlo in prestito, magari all’ex squadra di Giovanni Carnevali, il Sassuolo, che segue Liberali già da tempo. Sul ragazzo ci sono poi anche Torino e Fiorentina.