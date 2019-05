Milan, Caldara operato: i tempi di recupero

È perfettamente riuscita l’operazione cu si è sottoposto Mattia Caldara, vittima nella giornata di giovedì della lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Come informa l’AC Milan attraverso un comunicato, durante l’allenamento di giovedì “in un forte scontro di gioco, Mattia Caldara ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Oggi il calciatore, dopo opportuna valutazione clinico-strumentale, è stato sottoposto in artroscopia alla ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore”.

“L'intervento – si legge ancora – eseguito dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi”.

Caldara chiude quindi la prima stagione in rossonero senza essere riuscito ad esordire in campionato: in tutto solo due gettoni tra Coppa Italia ed Europa League.



SPORTAL.IT | 03-05-2019 19:57