Milan, Caldara si scusa con i tifosi

Mattia Caldara in un'intervista a Milan Tv fa il punto sulle sue condizioni a un mese e mezzo dall'operazione al ginocchio sinistro. "Tra poco avrò i test e vedremo a che punto sono, ma mi sento bene. La speranza è che il ginocchio torni come l'altro nel più breve tempo possibile".

Poi si rivolge ai tifosi rossoneri: "Vi chiedo scusa per quest'anno, è stato difficile per me ma non vedo l'ora di tornare e riportare il Milan dove merita, in Champions League. So che sarà difficile ma metterò tutto me stesso".

SPORTAL.IT | 16-06-2019 16:32