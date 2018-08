Milan, calvario Conti: il rientro slitta ancora

Non c’è pace per le fasce difensive del Milan. Se a sinistra l’innesto in extremis di Laxalt, destinato a giocarsi il posto con Ricardo Rodriguez, nascondeva il dramma di Ivan Strinic, costretto a fermarsi a tempo indeterminato a causa di un’anomalia cardiaca, pure dall’altra parte per Gattuso l’inizio di campionato riserverà qualche difficoltà.

L’attesa per il ritorno in campo di Andrea Conti è infatti destinata a prolungarsi. L’esterno prelevato nella scorsa estate dall’Atalanta, dove si era messo in luce al punto di entrare nel giro della Nazionale, ha di fatto dovuto saltare l’intera stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, subita il 15 settembre, e della successiva ricaduta poco prima del ritorno in campo, a fine marzo, quando una forte distorsione allo stesso ginocchio chiuse la stagione di Conti, la cui ultima partita con il Milan risale al 27 agosto contro il Cagliari.

Per questo motivo società e giocatore hanno deciso di procedere con la massima cautela: il ritorno in gruppo di Conti avverrà quindi solo a fine settembre e precederà di un paio di settimane quello sui campi, che potrebbe quindi avvenire dopo la sosta per le Nazionali di metà ottobre. Intanto, da quella parte, si giocheranno il posto Abate e Calabria.



SPORTAL.IT | 19-08-2018 10:15