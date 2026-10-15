Milan, Camarda: è già l'ultima chiamata, da promessa azzurra a riserva anche nell'U21, lo hanno scavalcato tutti

A 16 anni sembrava un predestinato pronto a esplodere da un momento all'altro, oggi che ne ha 18 non gioca mai ma stasera in Europa League col Salisburgo tocca a lui

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il cielo con un dito, sia pur per pochi minuti, lo toccò due anni fa contro il Bruges a San Siro in Champions. Francesco Camarda, che già aveva fatto parlare un po’ tutti di sè, entrò con la voglia di spaccare il mondo, segnò, esultò in piedi davanti alla curva e fu portato in trionfo dai compagni del Milan prima che l’arbitro annullasse la rete. Aveva 16 anni e il mondo davanti. Oggi che ne ha 18 è stato scavalcato da tutti in azzurro, con l’Under e non trova spazio con Amorim che però stasera lo lancerà titolare in Europa League contro il Salisburgo.

La parabola di Camarda

Nel pieno del suo magic moment sembrava che Camarda potesse essere anche il salvatore della patria azzurra, visto che scarseggiavano i bomber ma ora è diventato l’ultima ruota del carro. Per la Nazionale maggiore ha visto il sorpasso di tanti giovani talenti, Pio Esposito in primis ma anche la new age di Inacio, Sebastiano Esposito e Zoma nell’attesa-speranza di Tresoldi.

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Tutti scalvalcano Camarda

Anche in Under 21, dove doveva essere la stella, ha perso il posto di centravanti a favore del compagno di squadra di club Cisse, che Baldini sta utilizzando come falso nueve. E al Milan? Rientrato alla base in estate dopo una stagione non troppo fortunata trascorsa in prestito al Lecce (solo un goal realizzato in ventuno presenze complessive e una lunga assenza a causa di un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori da inizio gennaio a fine aprile) finora ha fatto la comparsa.

La stagione in rossonero

Finora l’attaccante in stagione ha giocato solo 8 minuti: è solo entrato nel finale contro Lazio e Lecce. Stasera però in Austria partirà titolare come confermato da Amorim: “Nessuno sa nulla di un giocatore se non lo fai giocare: questa è la questione principale. Camarda sta facendo benissimo, si è guadagnato il posto durante la preparazione estiva, ha fatto il suo lavoro e avrà la sua opportunità. Si vede che abbiamo strutturato la rosa in modo da lasciare spazio a questi giovani ragazzi: Cisse sta già giocando, Camarda ha fatto qualche minuto, Comotto in questo momento non sta giocando, ma dobbiamo far giocare questi ragazzi perché a volte ti riservano una sorpresa, visto che fanno parte della rosa e lavorano allenandosi ogni giorno con gli altri giocatori”.

L’impressione è che per l’ex predestinato sia l’occasione della vita: con Goncalo Ramos che brilla solo in nazionale il Milan ha bisogno di gol quanto lui ha bisogno del Milan. La campanella è suonata ma potrebbe essere già una delle ultime chiamate.