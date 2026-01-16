Milan, la verità sul ritorno di Camarda: ansia per l’infortunio, la richiesta di Allegri ma il Lecce non fa sconti

Il giovane attaccante è fermo per un problema alla spalla che preoccupa il Milan, dietro il suo possibile ritorno non ci sarebbero ragioni di motivazioni tecniche ma c’è l’ostacolo Lecce

Il Milan potrebbe riportare a casa Francesco Camarda. Il giovane attaccante e grande speranza rossonera potrebbe non concludere il suo “anno fuori” a Lecce. Un infortunio alla spalla preoccupa il club milanese che dovrà cercare una soluzione con i salentini che non sembrano aver nessuna intenzione di lasciare partire il giocatore.

Camarda, la decisione del Milan

Il Milan non vuole lasciare niente al caso quando si parla di Francesco Camarda. Se l’Inter si gode il gioiello Pio Esposito, dall’altra parte di Milano le aspettative sono sul giovanissimo attaccante attualmente in presto al Lecce. Una stagione che fino a questo momento non ha regalato però molto spazio e gioie al giocatore, le presenze in campionato sono 17 ma per un totale di 634 minuti e un solo gol. Ma non è l’aspetto tecnico a preoccupare il club quanto l’infortunio alla spalla che potrebbe essere più grave del previsto e potrebbe anche richiedere un intervento chirurgico. Il Milan preferirebbe terminare il prestito con il Lecce per monitorare una situazione così delicata da vicino.

La posizione di Allegri

Le voci su Francesco Camarda hanno messo senza dubbio in agitazione i tifosi rossoneri. Il giovane attaccante è considerato una delle grandi promesse del calcio italiano e la scelta di mandarlo in prestito a Lecce non aveva convinto tutti. Il possibile ritorno ha creato molta curiosità. In questa prima parte di stagione i rossoneri, con la guida di Massimiliano Allegri, sono tornati ai vertici del campionato ma l’attacco non ha dato sempre le risposte che ci si aspettava. L’arrivo di Fullkrug (nonostante il piccolo infortunio che lo ha fermato) potrebbe aver risolto almeno in parte il problema e c’è chi ha pensato che il ritorno del giovane attaccante potesse essere una richiesta diretta di Massimiliano Allegri, cosa che almeno al momento non sarebbe accaduta.

Il possibile ostacolo Lecce

In questo momento però non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva circa il futuro di Camarda, una prima occasione importante potrebbe essere la giornata di domenica quando il Lecce farà visita al Milan a San Siro e le due società potranno affrontare anche il discorso riguardante il giocatore e le prossime mosse da mettere in piedi. Del resto il club rossonero non può chiudere in maniera unilaterale l’accordo visto che Camarda è in prestito alla società salentina con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 3 milioni) e e soprattutto un potenziale controriscatto del Milan (per circa 4 milioni di euro). Dunque bisognerà superare anche quest’ultimo ostacolo per riportare il giocatore a Milano, con la possibilità di un indennizzo al Lecce.