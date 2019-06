Milan, cambia tutto a centrocampo: scambio con l'Arsenal

Il Milan si appresta a rivoluzionare il suo centrocampo: i rossoneri stanno facendo sul serio per Lucas Torreira, il centrocampista dell’Arsenal che Marco Giampaolo ha richiesto per rinforzare la sua mediana.

Ex Sampdoria, pupillo del tecnico abruzzese, il centrocampista uruguaiano è attualmente impegnato in Coppa America ma avrebbe fatto sapere di essere molto interessato alla trattativa e a un possibile ritorno in Italia. Secondo Sky il Diavolo si è già fatto avanti contattando i Gunners, che la scorsa estate prelevarono il giocatore dalla Sampdoria per 30 milioni di euro: la richiesta dei londinesi è di almeno 40 milioni.

Maldini e Boban puntano molto sulla volontà del giocatore e sono orientati a proporre un prestito con diritto di riscatto. La trattativa non sarà semplice perché l’Arsenal non vorrebbe cedere il giocatore dopo una sola stagione (peraltro molto buona) e preferirebbe in ogni caso la cessione definitiva: un’idea è il possibile scambio con l’ivoriano Franck Kessié, che non rientra nei piani tecnici di Giampaolo.

L’altro nome caldo per il centrocampo del Milan è quello di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma ha un buon rapporto con Marco Giampaolo e con il neo direttore sportivo Frederic Massara, che proverà a fare un tentativo per averlo in rossonero. Secondo Rai Sport sarebbe già arrivata una prima offerta, un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione. L’altra pretendente all’ex giallorosso è la Fiorentina.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 09:25