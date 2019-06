Milan, cambio di portieri

In attesa di novità sul fronte allenatore, il Milan pensa a qualche plusvalenza per migliorare la situazione Fair Play Finanziario. Si parla di una possibile cessione di Donnarumma. Potrebbe anche partire Reina. Due sacrifici per migliorari i conti societari.

Maldini si sarebbe già mosso per trovare delle valide alternative. Oltre a dare fiducia a Plizzari, attenzione al nome di Cragno (accostato anche alla Roma). L'estremo difensore del Cagliari piacerebbe moltissimo al Diavolo. Maldini avrebbe già contattato il patron dei sardi Giulini.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 09:32