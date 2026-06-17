Milan nel caos, anche Krosche dice no, dirigenti cercansi: Cardinale cambia obiettivo, ma i tifosi non ci stanno

L'Eintracht Francoforte fa muro per il direttore generale, servono 10 milioni per liberarlo. Il numero uno di RedBird ora punta su Ozek, artefice del Bayer Leverkusen dei miracoli

Galeotta fu quella partita contro il Cagliari e chi la perse, in questo caso il Milan di Allegri. Sconfitta rovinosa, inattesa e gravida di conseguenze per tutto il mondo rossonero.

Milan, casting in società

Il repulisti che è partito subito dopo ha travolto tutto, fatto salvo Zlatan Ibrahimovic che dal suo ritiro dorato americano continua a pontificare su calcio e derivati (Haaland? Deve fare molto di più per raggiungere il livello di un fenomeno della natura come me). Il ruolo di direttore sportivo del Milan è attualmente vacante e al centro di un casting aperto, dopo la recente separazione della società da Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

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Krösche resta a Francoforte

Il prescelto di Gerry Cardinale era Markus Krösche (nel ruolo di Head of Football/Direttore Tecnico) insieme a Timmo Hardung come Direttore Sportivo. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte ha fatto muro per liberarli e i media sportivi hanno confermato che Krösche ha deciso di rispettare il suo contratto con il club tedesco fino al 2028. Il “re delle plusvalenze”, come riporta Sport Mediaset, ha un contratto con l’Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza, sebbene in rossonero avrebbe guadagnato il 40% in più del suo attuale salario tedesco.

Milan, Cardinale aspetta ancora Krösche

I rossoneri avrebbero dovuto versare un indennizzo di circa 10 milioni di euro per liberarlo, ma al netto di sorprese Krösche rimarrà in Germania. La trattativa sarebbe dunque ad un punto morto: non è del tutto da escludere Cardinale possa provare un ultimo tentativo per ammorbidire la posizione dei tedeschi, ma è chiaro che ora si sondano altre piste.

Özek è l’alternativa per il Milan

Il candidato principale ora è diventato Devin Özek, ex dirigente del Bayer Leverkusen e del Fenerbahçe, già sondato nei giorni scorsi In Germania è stato protagonista con il Bayern Leverkusen nella storica stagione 2023-24, quando le Aspirine vinsero campionato e coppa, perdendo solo la finale di Europa League contro l’Atalanta. Nel campionato appena concluso è stato il direttore sportivo del Fenerbahce, con cui ha rescisso il contratto a fine maggio dopo aver vinto la Supercoppa Turca.

Il ritratto di Özek

Ozek ha solo 31 anni, rispecchia fedelmente la linea verde, innovativa e basata sui dati imposta da RedBird. È l’ex braccio destro di Simon Rolfes al Bayer Leverkusen, è stato uno dei principali architetti dietro lo scouting e la costruzione della squadra dei record guidata da Xabi Alonso. L’obiettivo di RedBird è affiancare ad Amorim un comparto dirigenziale che utilizzi algoritmi avanzati e scouting sul campo, replicando il modello vincente del Leverkusen. Özek coordinerebbe le trattative per consegnare ad Amorim una rosa competitiva già per l’inizio del ritiro estivo.

Milan, tifosi infuriati

Notizie che però non piacciono ai tifosi rossoneri, che sul web hanno manifestato la loro contrarietà ad una situazione societaria ancora caotica. Come sottolinea Flavio: “Povero Milan, che società di scappati di casa è diventata! Una volta tutti la volevano facendo anche carte false, oggi tutti la rifiutano”. Roberto aggiunge: “Ormai ogni giorno è una umiliazione. Ibra e Cardinale siete il nostro male”. E Paolo ironizza: “Ma si dai, un allenatore lo hanno trovato, magari prima della fine del campionato riusciranno a coprire anche gli altri posti liberi”.