Milan, Caprile e Suzuki nel mirino: Maignan "rischia" di andare via a zero, incombe il Chelsea

La trattativa con il portiere francese non è mai decollata, i blues restano pronti ad affondare il colpo: e il club rossonero segue con attenzione i due giovani portieri di Cagliari e Parma

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Un capitano abbandona il vascello a parametro zero? Fattispecie difficile ma tutt’altro che impossibile, nel calcio moderno, e il Milan potrebbe essere teatro di una siffatta evenienza nel giugno 2026.

Milan-Maignan, prove d’addio

Perché Mike Maignan è al Milan dal 2021, ha indossato 122 volte la maglia rossonera vincendo uno Scudetto da protagonista assoluto e una Supercoppa italiana. I cicli finiscono, ma sarebbe davvero un peccato lasciare andare via a zero euro un giocatore di questo livello: eppure, la trattativa per il rinnovo del contratto è ferma ormai da mesi, e sono basse le percentuali di un rinnovo, sebbene Tare farà un tentativo prima di gennaio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Maignan, rinnovo in alto mare

In ballo ci sarebbe un rinnovo fino al 2029, che non è mai stato siglato: alla finestra c’è il Chelsea, che ha seguito la vicenda con grande attenzione. Per questa stagione la squadra di Maresca ha affidato la porta a Robert Sanchez, ma la scelta non ha i crismi dell’intangibilità: i blues seguono con attenzione la vicenda Maignan, e non è escluso che proveranno a intavolare un accordo in inverno.

Il Milan si cautela: piace Suzuki

Va da sé che questa ipotesi non può trovare il Milan impreparato, anche perché si tratta del ruolo probabilmente più importante in una squadra di calcio: da tempo Furlani e Tare hanno già avviato i primi contatti con Zion Suzuki del Parma, contattato in estate ove mai si fosse chiusa la trattativa tra il Chelsea e Maignan. I blues non andarono oltre i 15 milioni + bonus e la trattativa si arenò, dunque Suzuki è rimasto in gialloblù. Ma alla luce dei fatti, il Milan farà seguire con grande continuità il portiere giapponese arrivato in Italia nell’estate del 2024 per 10 milioni dal St-Truiden.

Caprile nel mirino dei rossoneri

Il secondo profilo che i rossoneri seguono con attenzione è quello di Elia Caprile, che il Cagliari ha riscattato la scorsa estate dal Napoli per 8 milioni di euro. Il classe 2001 si sta imponendo come uno dei migliori portieri del campionato per continuità di rendimento. In estate ci sono stati già dei contatti tra il club rossonero e gli agenti del giocatore: in caso di addio di Maignan la scelta potrebbe ricadere anche su di lui.