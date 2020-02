Milan: Capuano lo vede già out, i tifosi si ribellano

Il nuovo corso di Pioli, imbattuto da quando è arrivato Ibrahimovic, è iniziato da poco e sta riscuotendo diversi consensi nonostante il mezzo passo falso col Verona. I più ottimisti sognano addirittura una rincorsa Champions, i più realisti si accontentano di essere usciti dalle paludi dell’anonimato e vedono il traguardo Europa League ma che futuro attende i rossoneri l’anno prossimo?

IL DUBBIO – Sarà ancora Pioli a sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione? Presto per dirlo ma c’è già chi invece si sbilancia.

LA SENTENZA – Si tratta di Giovanni Capuano: il giornalista di Panorama su twitter fa capire di aspettarsi una vera rivoluzione l’anno prossimo.

IL TWEET – Capuano scrive: “Le rassicurazioni degli uomini di Elliott sul “grande apprezzamento” per Pioli nel giorno in cui dalla Germania arrivano le voci su Rangnick al Milan nella prossima stagione assomigliano a un bacio della morte”.

LE REAZIONI – Scettici e arrabbiati i tifosi rossoneri, che da sempre non vedono di buon occhio Capuano: “Ma quando mai si è visto uno in Italia che faceva sia il mister che il DS… non ci credo finché non vedo” o anche: “Riesci ad essere obiettivo almeno una volta in vita tua? Probabilemnte succederà che cambiano Pioli ma in base a cosa?”.

I DUBBI – C’è chi osserva: “Cioè uno che sta facendo benissimo vogliono eliminarlo?” e chi scrive: “Ma uno che lascia la panchina del Lipsia per il troppo stress secondo te potrà mai sedersi sulla panchina del Milan ??”.

LA RABBIA – Fioccano commenti nervosi: “Uomini Elliott/fonti vicine alla proprietà mi fa inc…. È peggio di quando leggiamo da ambienti finanziari. A caso” o anche: “Pensa alla tua squadra che con investimenti / debiti milionari stessi risultati dell anno scorso… le cambiali l anno prossimo scadono”.

L’EQUAZIONE – Infine c’è chi fa due più due: “Rangnick è molto vicino al patron della Redbull Dietrich Mateschitz se fosse vero allora vuole comprarlo… dopo Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Brasil, RB Leipzig, Red Bull München (hockey) Milan Red Bull…”.

SPORTEVAI | 04-02-2020 08:54