Milan, Capuano su Piatek fa infuriare i tifosi

L’addio ad Higuain da parte del Milan è stato compensato dall’arrivo dell’attuale vicecapocannoniere della Serie A, Piatek. I tifosi rossoneri sono molto entusiasti al riguardo, ecco perché non hanno affatto gradito le esternazioni di Giovanni Capuano, il noto conduttore del programma radiofonico “Tutti convocati” in onda su Radio 24.

Ecco nello specifico le frasi che hanno fatto infuriare i milanisti. “Piatek ha detto che è nato pronto, l’ultimo che lo ha detto è Seedorf, saltato dopo qualche mese. Scaroni ha raccontato la favoletta alla Gazzetta che non è obbligatoria la qualificazione in CL. Comunque Piatek al posto di Higuain è un passo indietro. Sono andato a controllare, Piatek non ha segnato per 5 partite consecutive, non ha segnato contro le prime 4 in classifica, il Milan non ha tempo di aspettare, quando il livello si è alzato ha avuto problemi, è comunque un salto nel vuoto”.

Ai tifosi milanisti sono sembrati degli attacchi fin troppo preventivi, anche perché nella lotta al quarto posto la squadra di Gattuso parte un gradino avanti avendo un punto di vantaggio. A tal proposito però Capuano ha commentato: “Il Milan è quarto per demerito della Roma. Cosa succede nelle prossime 18? Il Milan non ha tempo di aspettare Piatek, la Roma non regala più nulla”. Toccherà proprio al bomber polacco dissipare tutti i dubbi riguardo al suo approdo a Milanello, convincendo tutti a suon di gol e magari cominciando già dalla doppia sfida contro il Napoli a San Siro, prima in campionato e poi in Coppa Italia.

SPORTEVAI | 25-01-2019 09:32