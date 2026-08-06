Milan, Cardinale e Amorim bloccano il mercato: Leao, Loftus-Cheek, Estupinian e Gimenez in bilico, Soulè e Osorio nel mirino

Tutto tace dopo gli acquisti di Ramos e Gila, ancora nessuna cessione: 33 giocatori in rosa, organico da sfoltire, il tecnico vuole valutare tutti prima di decidere

Avvio da protagonista, poi la frenata. il mercato del Milan ha rallentato bruscamente dopo i segnali lanciati con l’investimento da oltre 100 milioni di euro per gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos. Poi silenzio, che i tifosi sperano non duri ancora a lungo.

Milan, Leao in bilico

Perché l’inizio della stagione si avvicina, e ci sono ancora molte cose da fare per sistemare l’organico da mettere a disposizione di Ruben Amorim. Al netto della situazione riguardo Leao: chiaro che una eventuale cessione del portoghese potrebbe sbloccare subito il mercato, ma la sua partenza non è più così sicura.

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La linea di Amorim

Amorim ha ribadito una linea ben precisa: nessuna decisione definitiva prima di aver valutato tutti i giocatori a disposizione. Un principio che starebbe già influenzando le strategie di mercato, tanto che anche la possibile cessione di Pervis Estupiñán all’Aston Villa sarebbe stata momentaneamente messa in stand-by proprio su richiesta dell’allenatore. Amorim vuole osservare ogni elemento della rosa prima di stabilire chi rientrerà nel progetto tecnico e chi, invece, potrà essere ceduto.

Milan, organico da sfoltire

Dall’altro lato però ci sono le esigenze di bilancio della dirigenza: 33 giocatori in rosa sono troppi, l’obiettivo resta quello di ridurre l’organico, liberando spazio per innesti più funzionali al sistema di gioco del nuovo allenatore. In questo contesto avrà un ruolo chiave Gerry Cardinale. Il proprietario del club, sempre più coinvolto nelle decisioni strategiche, segue da vicino l’evoluzione del mercato e sarà chiamato a dare il via libera alle prossime operazioni.

Camarda non si tocca

Amorim non vuole accelerare i giudizi sui singoli, ma il tempo a disposizione diminuisce e le offerte tardano ad arrivare. Un dato rende bene l’idea della situazione: il Milan non ha ancora concluso alcuna cessione a titolo definitivo, un’anomalia per questo punto della sessione estiva. Restano da valutare le posizioni di Estupiñán, Leao, Loftus-Cheek, Chukwueze e Gimenez, mentre Francesco Camarda è stato confermato pubblicamente dal tecnico e farà parte del progetto. Le prossime settimane saranno decisive per rilanciare un mercato che, dopo una partenza sprint, vive ora una fase di evidente stallo.

Milan, Soulè costa tanto

Sul fronte degli acquisti, i profili che restano maggiormente monitorati sono quelli di Matias Soulé e Dario Osorio. L’argentino continua a piacere, ma la Roma non sembra intenzionata a scendere sotto una valutazione di 35-40 milioni di euro. Un investimento che il Milan potrebbe prendere in considerazione soltanto in caso di una cessione di primo piano, con Rafael Leao che resta il principale indiziato.

Osorio il piano B del Milan

Più accessibile, invece, la pista che porta a Dario Osorio. Il talento cileno del Midtjylland è seguito da tempo dagli osservatori rossoneri e viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Classe 2004, mancino e dotato di grande duttilità, rappresenta un profilo ideale per il calcio di Amorim. Può giocare alle spalle della punta, favorendo l’impiego di Christian Pulisic sulla fascia sinistra, ma è anche in grado di ricoprire il ruolo di esterno nel centrocampo a quattro previsto dal tecnico portoghese.