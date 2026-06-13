Milan, Cardinale vuole Amorim, il portoghese che ha bocciato McTominay e Hojlund. I tifosi: “Peggio di Fonseca e Conceicao”

Il patron accelera per Ruben Amorim, tecnico portoghese reduce dal flop al Manchester United. Ma i tifosi rossoneri insorgono: il ricordo di Fonseca e Conceicao è ancora vivo

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A Gerry Cardinale piace rischiare. Solo così si spiega l’affondo del patron del Milan per Ruben Amorim, tecnico portoghese silurato dal Manchester United dopo due mezze stagioni da incubo. C’è il suo assenso dietro le cessioni di McTominay e Hojlund al Napoli, che ancora ringrazia. E se non fosse stato esonerato poco prima dell’apertura del mercato invernale, avrebbe regalato agli azzurri anche Mainoo, diventato poi centrale nel progetto di Carrick. I tifosi rossoneri, ancora scottati dalle gestioni dei connazionali Fonseca e Conceicao, bocciano senza mezzi termini l’operazione e attaccano ancora la società.

Milan, Amorim in pole per la panchina rossonera

Come rivelato da The Athletic, nelle ultime ore il 41enne Amorim ha superato l’austriaco Glasner nel casting per la panchina del Milan. L’ex Crystal Palace è un nome legato a Rangnick, ex candidato alla direzione dell’area tecnica rossonera che proprio oggi ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2028 come ct dell’Austria. Di qui l’accelerata per il portoghese, che avrebbe già rifiutato la corte del Benfica dopo l’annuncio del ritorno di Mourinho al Real Madrid. Al contrario, ha aperto al Milan nonostante la mancata qualificazione in Champions League: si va verso un biennale con opzione per il terzo anno.

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Mago allo Sporting, flop al Manchester United

Alla guida dello Sporting ha spezzato il dominio Benfica-Porto, conquistando un titolo che mancava da 19 anni e poi firmando anche il bis. Nel novembre 2024 è arrivata la chiamata del Manchester United: Amorim ha lasciato Lisbona a stagione in corso per volare in Inghilterra, dove però è andata malissimo. In 63 partite con i Red Devils ha ottenuto 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte. Nella stagione 2024/25 ha chiuso al 15° posto, mentre al momento dell’esonero a inizio gennaio 2026 la squadra era sesta. Con il suo successore Carrick, lo United ha invece ritrovato la Champions League grazie al terzo posto finale.

McTominay e Hojlund, i “regali” al Napoli

Ventidue gol in campionato, uno scudetto e una Supercoppa Italiana in due stagioni: questi i numeri di McTominay al Napoli. Antonio Conte ha saputo esaltare le sue qualità, trasformandolo in un centrocampista letale dopo la lunga esperienza allo United in cui non era mai stato considerato inamovibile. E anche con Amorim lo scozzese è passato da titolare ad alternativa. Discorso simile per Hojlund, che al debutto in Europa del tecnico realizzò una doppietta lasciando immaginare che potesse essere il suo nuovo Gyokeres. In realtà i numeri sono stati molto negativi: così il danese ha ceduto alla corte degli azzurri dove è rinato tornando ai livelli dell’Atalanta. E, all’Old Trafford, sono in tanti a rimpiangerlo.

Tifosi contro Cardinale: “Peggio di Fonseca e Conceicao”

La ferita è ancora aperta. Supercoppa a parte, il Milan portoghese di Fonseca e Conceicao è stato un fiasco colossale. La possibile scelta di Amorim riaccende la contestazione sui social contro Cardinale. “Se ci allena come ha allenato il Manchester United, abbiamo perso le speranze già in partenza”, scrive Rocco su Facebook. “Altro Fonseca”, sentenzia Marcello. “Era meglio Conceicao”, commenta Pietro. Per Massimo “non arriva a Natale”.