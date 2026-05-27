Milan, Cardinale caccia quasi tutti. Luca Serafini in esclusiva: “Ibra non è strutturato. Iraola da seconda fascia”

Sono giorni di rivoluzione in casa Milan, dopo il mancato accesso alla fase a campionato della Champions League della prossima stagione maturata nell’ultimo turno della Serie A, con la sconfitta casalinga patita contro il Cagliari già salvo di Fabio Pisacane.

Una botta tremenda che ha causato un vero e proprio terremoto, societario e tecnico. Gerry Cardinale e RedBird hanno deciso di fare piazza pulita, licenziando in tronco l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il capo dello scouting Geoffrey Moncada e, dulcis in fundo, l’allenatore Massimiliano Allegri.

“Ibrahimovic non è la soluzione”

Adesso, le chiavi del rilancio sono affidate a Zlatan Ibrahimovic, l’uomo che sta incontrando e sondando i vari tecnici e dirigenti che dovranno riportare il Milan dove merita di stare. Ma il noto giornalista Luca Serafini, da sempre vicino alle cose di casa rossonera, non è proprio convinto, per usare un eufemismo, di questa scelta.

“Non ritengo assolutamente che Ibrahimovic possa essere la soluzione a tutti i problemi, tutt’altro. Non ha un percorso, non è strutturato. La cosa triste è che Cardinale, credo, continui a non capire. L’idea di quanto successo non me la sono fatta in questi ultimi giorni. È stato un percorso senza una strategia precisa, senza una filosofia sportiva e senza conoscenza della cultura calcistica italiana, della passione, del tifo, della competitività. E, soprattutto, senza capire quella che è la storia del club. E si continua con lo stesso andazzo”.