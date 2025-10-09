Milan, Cardinale cittadino italiano per “meriti speciali”: rabbia e ironia dei tifosi per le motivazioni

Il Consiglio del Ministri ha autorizzato la procedura per concedere la cittadinanza al proprietario di Redbird: i supporter rossoneri non perdonano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gerry Cardinale diventerà italiano: il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la procedura per la concessione della cittadinanza al proprietario del Milan per “meriti speciali”. Una motivazione che ha scatenato rabbia e ironia sui social da parte dei tifosi rossoneri.

Milan risorto, ma Cardinale ancora nel mirino

Dopo la disastrosa stagione scorsa il Milan s’è rimesso in sesto grazie a decisioni importanti, come quella di affidarsi a un d.s. navigato come Igli Tare e di ingaggiare un fuoriclasse come Luka Modric, e all’idea di puntare su una certezza in panchina come Massimiliano Allegri. I rossoneri sembrano poter competere per lo scudetto, ma nonostante ciò rimane vivo l’astio dei tifosi nei confronti del proprietario Gerry Cardinale, anche in seguito alla decisione di provare a portare la partita tra Milan e Como in Australia. Lo dimostra la reazione registrata sui social alla notizia che presto il numero uno di Redbird diventerà cittadino italiano.

Cardinale presto cittadino italiano

Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha dato l’approvazione al via della procedura per la concessione a Cardinale della cittadinanza italiana “per meriti speciali”. Tra le ragioni del riconoscimento, promossa dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e quello della Giustizia Carlo Nordio e appoggiata dal responsabile della Farnesina Antonio Tajani, c’è l’impegno di Cardinale in “iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport”, come si legge nelle motivazioni ufficiali. Cardinale, infatti, ha promosso “attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione”.

L’ironia dei tifosi del Milan

Il Cardinale filantropo, impegnato nel sociale, pare però interessare poco ai tifosi del Milan, che continuano a identificare il proprietario di Redbird come un imprenditore per nulla interessato allo sport e alla storia del club rossonero, arrivato in Italia esclusivamente per fare profitto. E, soprattutto, continuano ad attaccare Cardinale di non essere in possesso delle competenze necessarie per guidare una società gloriosa come il Milan.

“I ministri devono essere interisti. Se no, non si spiega”, il commento ironico di Nonevoltaire su X. Sulla stessa lunghezza d’onda Jerry: “Per come Cardinale ha distrutto il Milan scommetto che la cittadinanza l’ha proposta l’interista La Russa”, scrive il tifoso. “Cardinale ha il merito di avere unito i tifosi del Milan… contro di lui”, aggiunge Federico. “Ritengo giusto che un grande interista come lui abbia un riconoscimento, ci sta tutto”, commenta sarcastico Becca22. “È l’unico modo per avere una proprietà italiana!”, gli fa co Marmitta.

Il fronte più arrabbiato dei tifosi

Ma tra i tifosi del Milan c’è anche chi ha preso in maniera decisamente peggiore l’iniziativa del Governo nei confronti di Cardinale. “Meriti speciali? Il merito di aver portato il Milan dallo scudetto ad un ottavo posto!”, scrive Paolo. “Esattamente che meriti speciali ha uno che è venuto in Italia tre volte? Che è odiato da tutti e sta facendo più danni della peste?”, domanda Sandro. “Non ci credo, è uno scherzo”, commenta Margat. “Sembra una presa in giro per noi tifosi del Milan”, aggiunge Andrea. “La cittadinanza può anche prenderla… quello che conta è che venda il Milan”, la chiosa di Tom.