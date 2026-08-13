Milan, Cardinale: faccia a faccia con Amorim e spuntano i primi bocciati, c'è anche un nome a sorpresa

Incontro tra il patron, arrivato in elicottero, e il tecnico rossonero: il mercato al centro del menu, nella prima shortlist degli esuberi Tomori, Fofana, Odogu e Nkunku

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancava dal 23 luglio, è arrivato in elicottero come nel giorno del raduno un mese fa e si è incontrato con il tecnico Amorim. Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, ha preso in pugno la situazione mercato in un faccia a faccia per mettere a punto esigenze e strategie in vista delle ultime settimane di mercato. Cardinale è sbarcato a Milanello pooco dopo le 13 e ha pranzato con l’allenatore per pianificare e programmare con il tecnico presente, futuro e mercato.

I primi quattro epurati

Il tecnico portoghese era stato chiaro dopo l’ultima amichevole. Se quando era arrivato sulla panchina rossonera aveva premesso rima di prendere qualsiasi tipo di decisione avrebbe dovuto prima valutare personalmente i calciatori a disposizione, ora che è passato più di un mese dall’inizio del ritiro ha le idee chiare e subito dopo la scoppola col Chelsea aveva annunciato che presto sarebbe arrivato il momento di prendere delle decisioni. Ed il momento è arrivato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sorpresa Nkunku

Dalle prime indicazioni che arrivano dal centro sportivo rossonero, emergono i primi nomi fuori dal progetto del tecnico ex United. Sky informa che la prima shortlist è composta da quattro giocatori, tra cui c’è un nome a sorpresa. Oltre a Tomori, Fofana e Odogu c’è infatti anche Nkunku tra i bocciati. Il mercato in entrata, fermo a Gila e Goncalo Ramos, è paralizzato: il Diavolo è riuscito solo a dare in Athekame in prestito al Lione, ora è il momento di dare un’accelerata e tra i partenti c’è anche Nkunku. Il francese è sul mercato dopo essere arrivato al Milan solo un anno fa per ben 37 milioni di euro. L’ex Chelsea ha vissuto una stagione anfibia senza mai continuità di rendimento e di prestazione. Durante l’estate Amorim l’ha utilizzato più volte, mai dall’inizio, con Nkunku che ha segnato un gol su rigore nell’amichevole contro l’Inter.

Il caso Rabiot-Maignan

L’inviato di Sky ha poi specificato che ci sono anche altri calciatori potenzialmente in uscita come Filippo Terracciano, Estupinan e Santi Gimenez. Il tecnico e Cardinale hanno anche affrontato il bollente caso di Maignan e Rabiot: sarebbe emersa la volontà di trattenere entrambi ma sarà necessario un incontro di persona quando i due francesi rientreranno a Milanello domenica.