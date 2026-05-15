Milan, chi deve andar via tra Ibrahimovic, Furlani e company? Le parole di Cardinale dividono i tifosi

L'intervista del patron di Redbird riapre la ferita dei fan che da tempo sono sul piede di guerra, anche sul nome di Maldini non c'è il plebiscito

Già domenica alle 14, dopo la gara di Marassi col Genoa, se ne saprà di più: il Milan continuerà nel suo crollo verticale o rialzerà la testa e conquisterà quei punti che gli mancano per centrare la Champions. Il patron Cardinale è stato chiaro nell’intervista alla Gazzetta: al di sotto del quarto posto sarà fallimento. Ieri il n.1 di RedBird ha incontrato a Londra con l’amministratore delegato Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, il consigliere Massimo Calvelli e la chief brand officer Francesca Montini. La certezza è che qualche testa (non poche) salterà, ma chi?

Destino incerto per tutti, dal ds all’allenatore

Nessuno è sicuro di rimanere: Allegri e Ibra sarebbero ai ferri corti, Furlani è il più indesiderato dalla piazza (con la maggioranza che sogna il ritorno di Maldini) e Tare viene visto come colui che ha fallito sul mercato. Le parole di Cardinale comunque hanno scatenato il caos sul web.

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Ravezzani attacca Cardinale

Ad accendere la miccia Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia scrive su X/twitter: “Cardinale dice: Nella mia vita e carriera ho sempre vinto. Non è vero se consideriamo lo sport. Quando lui e Redbird hanno operato come azionisti di maggioranza i successi sono stati una Coppa di Francia col Tolosa (oggi i tifosi lo contestano) e una Supercoppa col Milan. Un po’ poco.Cardinale ripete su Corriere e Gazzetta che per il Milan ha speso sul mercato più di chiunque. Dimentica (e nessuno glielo ricorda) che ha anche fatto plusvalenze e incassato più di tutti, e ingaggiato calciatori dallo stipendio più basso delle concorrenti. Questo lo inchioda. Se sul mercato incassi più di quanto spendi, se gli stipendi dei tuoi calciatori sono inferiori alle concorrenti, ci sono molte possibilità che ti stia sempre più indebolendo. Questo andava detto a Cardinale nelle 2 interviste sul Milan. Se poi sbagli i dirigenti, è il disastro. Ibra ha chiaramente dimostrato arroganza e incapacità nel ruolo di dominus. Furlani è bruciato a livello di risultati e immagine. L’unica scelta saggia sarebbe tornare a Maldini. Ma c’è un problema enorme: Paolo chiede disponibilità finanziarie che Cardinale non ha”.

Ibra scende dal trono per i tifosi

Fioccano le reazioni sui social. Nel mirino entra Ibra: “Ibra ha perso la mia stima da quando è entrato in Redbird ed ha fatto e fa ancora il burattino” e poi: “Se salta Allegri Ibra dovrebbe seguirlo..perché se è vera la storia sui litigi con Allegri, non si è comportato bene neanche lui..e chi me lo dice che non farebbe le stesse cose con un altro allenatore?Oltretutto non ha nessuna esperienza e davanti alla stampa non mi sembra faccia belle figure” e anche: “Io spero solo che non dia pieni poteri a Ibra. Perché se mentre Allegri stava tenendo a galla la barca tu vai a destabilizzare lo spogliatoio per una lite di 16 anni fa non devi fare il dirigente ma il bambini dell’asilo”, oppure: Per vostra info Ibra durante il Mondiale sarà inviato in USA per la tv svedese. Circo totale: pieni poteri a questo. Fateci fallire vi prego”.

Il popolo rossonero è sgomento: “Non riesco a capacitarmi di come i vari Cardinale e Furlani riescano ad andare avanti così, un asset completamente svalutato. Spero che chi davvero tiene a questi colori smetta di seguirlo, unico modo per fargli male” e poi: “Furlani viene contestato e miracolosamente due giorni dopo esce un episodio di 5 mesi fa che getta tutto il fango su Ibra. E guarda caso Furlani resterà e sarà assolto...la colpa della cacciata di Allegri e Tare guarda caso non sarà sua ma di di Ibrahimovic” e anche: “Questo si chiama Karma perché tanti Milanisti ignoranti hanno festeggiato quando hanno mandato via Maldini”

C’è chi scrive: “Lungi da me voler difendere Cardinale. Ma è un dato di fatto che, nonostante le cessioni, se gli oltre 400M spesi negli ultimi anni fossero stati spesi anche solo decentemente il Milan avrebbe fatto meglio di un ottavo e di un (probabile) quinto/sesto posto” e poi: “Ha speso sul mercato ma anche male. Segno di un area tecnica non al altezza. Magari bisogna fare un ragionamento anche su Moncada . E comunque nel calcio gli errori di valutazione ci stanno, sbagliava anche Galliani ( Jose Mari, Javi Moreno , Bruno N Gotty)” e anche: “Io amo Maldini ma da tifoso mi chiedo: è troppo volere un dirigente di calcio competente che non sia necessariamente Maldini?”, oppure: “Maldini è diventato solo l’arma per attaccare l’attuale dirigenza (Furlani è diventato un male da estirpare sia ben chiaro) ma in realtà il tifoso vuole solo un dirigente capace e competente e Paolo non lo è” e infine “Perche Maldini? Che capacità manageriali ha mai dimostrato? Se lo si vuol mettere a fare il linking pin tra società e calciatori ci puo stare, ma non sa fare il DS (infatti era Massara e pure scarso) e nemmeno il DT, AD se lo puo scordare”.