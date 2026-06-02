Milan sempre più nel caos, litigano anche Cardinale e Ibrahimovic: chiuso il caso Allegri, Pochettino si candida

I rossoneri vivono la fase più complicata della loro storio recente, le ultime indiscrezioni parlano anche di un confronto acceso tra il proprietario e l’ex attaccante svedese: al centro la figura di Rangnick

Il momento più difficile della storia del Milan, almeno quella degli ultimi anni. I rossoneri sono la grande delusa dell’ultimo campionato di serie A, mesi passati all’inseguimento dei cugini dell’Inter con la voglia e la convinzione di poter contendere lo scudetto ai nerazzurri, per poi finire fuori dalle prime quattro e di conseguenza dalla Champions League. Dopo l’epurazione che ha visto coinvolti tutti da Furlani ad Allegri passando per Tare e Moncada, non si vede ancora lo spiraglio giusto per il futuro e anche tra Cardinale e Ibrahimovic spuntano i primi problemi.

Il confronto acceso tra Cardinale e Ibrahimovic

L’ultima rivelazione sulla difficile situazione in casa Milan arriva dalle parole dell’esperto di mercato Matteo Moretto. Il giornalista rivela infatti che la situazione di tensione avrebbe minato anche i rapporti tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, i due deputati a traghettare i rossoneri fuori da questa fase di incertezza. Al centro della discussione ci sarebbe la figura di Ralf Rangnick, con lo svedese che avrebbe delle ruggini passate con il dirigente (ora impegnato con la nazionale austriaca) e avrebbe posto il veto sul suo nome. Per questo tra i due sarebbe nato un confronto acceso con Ibra che continua a spingere per Slot o Pochettino.

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Allegri vicino alla risoluzione del contratto

Un primo passo avanti, almeno in uscita, sarebbe però stato fatto visto che la risoluzione del contratto tra il Milan e Massimiliano Allegri dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due parti starebbero limando gli ultimi dettagli ma la fumata bianca è attesa già per la giornata di mercoledì 3 giugno. Il tecnico toscano ha un contratto ancora in essere con i rossoneri fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da 5 milioni di euro. Subito dopo la risoluzione dell’accordo (previa buonuscita) ci sarà anche l’incontro risolutore tra Max e il Napoli con un primo incontro con il ds Giovanni Manna che dovrebbe servire a dettare le basi anche per la campagna acquisti della formazione partenopea e con il primo nome sul tavolo che dovrebbe essere quello del francese Adrien Rabiot.

Pochettino si candida

In un clima di grandi incertezza con una serie incredibili di nomi accostati al Milan, arriva anche una sorta di candidatura da parte di Mauricio Pochettino. Il commissario tecnico della nazionale statunitense ha tenuto una conferenza stampa dal ritiro di Fayetteville dove gli Usa stanno preparando la marcia di avvicinamento al Mondiale. E quando interrogato sul futuro e sul Milan, il tecnico argentino non si è tirato indietro: “E’ possibile che i miei agenti abbiano parlato con il Milan anche perché devono fare il loro lavoro. Il contratto scade a luglio dopo i Mondiali. E ovviamente riceviamo delle proposte e ho anche incontrato alcune persone di diversi club. Ma al momento si tratta di semplici chiacchierate. I miei rappresentanti cercano sempre di trovare le migliori possibilità ma ora tutte la mia attenzione è sul Mondiale”.