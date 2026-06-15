Il Milan di Cardinale e Ibra nasce a casa Trump e cancella gli italiani: Amorim, Krosche e Hardung, la foto divide i tifosi

La presenza di Cardinale e Ibrahimovic all'evento alla Casa Bianca riaccende la contestazione dei tifosi. Preso Amorim, la coppia Krosche-Hardung per ridisegnare l'area sportiva

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il nuovo Milan nasce alla Casa Bianca e non parla italiano. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno presenziato alla festa degli 80 anni di Donald Trump, mettendo così a tacere le voci di presunte frizioni sulle scelte da compiere per dar vita al nuovo corso. Se Ruben Amorim è di fatto il nuovo allenatore rossonero, permangono dubbi sulle altre caselle attualmente vacanti. Ma i nomi di Markus Krosche e Timmo Hardung amplificano la protesta dei tifosi.

Milan, Cardinale e Ibrahimovic insieme all’evento di Trump

È dal 25 maggio, ovvero da quando Cardinale ha mandato via Allegri, Tare, Moncada e Furlani, che i tifosi attendono notizie. Perché il 12 luglio inizierà il ritiro, ma soprattutto il club è in forte ritardo sul mercato. Mentre in via Aldo Rossi regna un clima di assoluta incertezza, oltreoceano Ibrahimovic si gode la sua esperienza da commentatore ai Mondiali documentando tutto sui suoi canali social. A rendere l’ambiente ancora più esplosivo la partecipazione di Cardinale e del senior advisor di RedBird al party di compleanno di Donald Trump.

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La foto di Cardinale e Ibra divide i tifosi

Altro che tensioni: i due volti di punta di RedBird sono stati catturati fianco a fianco e sorridenti all’evento UFC Freedom 250 voluto dal presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. E via a nuove polemiche sui social. “Ma come fate a vedere Cardinale e Ibra che sorridono in America felicissimi e non arrabbiarvi? Ma vi rendete conto che stanno prendendo in giro noi milanisti?”, scrive ‘Figlia del Milan’. Sono tanti i commenti al vetriolo da parte dei sostenitori del Diavolo, la cui protesta si sta allargando a macchia d’olio. Anche a Napoli, infatti, sono spuntati volantini contro la proprietà americana.

Milan, Krosche in pole per il ruolo di direttore tecnico

Non c’è spazio per gli italiani nel Milan di RedBird. Sfumato Rangnick, che ha preferito continuare la sua esperienza da ct dell’Austria firmando il rinnovo fino al 2028, Cardinale ha deciso di spostare il mirino su Markus Krosche, 45enne dirigente dell’Eintracht Francoforte considerato un vero e proprio re delle plusvalenze. C’è la sua firma dietro alcune delle più brillanti operazioni di mercato messe a segno dai rossoneri di Germania. Due esempi su tutti: Kolo Muani e Marmoush, acquistati a costo zero e poi rivenduti rispettivamente a 95 e 75 a PSG e Manchester City. Insomma, uno scopritore di talenti.

Chi è Timmo Hardung e perché piace a RedBird

Sempre dall’Eintracht Francoforte potrebbe arrivare anche il ds chiamato a sostituire Tare. Si tratta di Timmo Hardung, 36enne braccio destro di Krosche. La coppia d’oro del club tedesco ha portato a operazioni che hanno generato enormi plusvalenze: basti pensare a Pacho oppure a Lindstrom, che a Napoli si è rivelato un oggetto misterioso. Certo, restano perplessità sulla nuova rivoluzione di RedBird. Mentre la Juventus ha optato per la svolta italiana con Carnevali al posto del francese Comolli, il Milan sceglie una strada opposta, ripartendo da profili stranieri. E, alla luce dell’ultima stagione, è una scelta molto rischiosa.