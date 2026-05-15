Milan, Cardinale rompe il silenzio “minaccia” la rivoluzione: Allegri a rischio e Tare sacrificato, gli scenari

Il proprietario del Milan analizza la crisi che sta attraversando la squadra: “Senza Champions sarà un fallimento”. Per il ruolo di direttore sportivo rispunta il nome di Paratici

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un finale di stagione in cui si decide il futuro di tanti. Il Milan deve conquistare la qualificazione in Champions League per superare la crisi delle ultime settimane. Ma gli scenari futuri potrebbero essere comunque completamente rivoluzionati. Cardinale, sotto attacco da tempo, rompe il silenzio e ammette che “saranno tutti valutati”. La sensazione è che i rossoneri siano avviati verso l’ennesima rivoluzione.

Cardinale rompe il silenzio

Gerry Cardinale stavolta rompe il silenzio. Il caos che ha riguardato il Milan nelle ultime settimana ha spinto il proprietario a prendere la parole nel corso di un’intervista con la Gazzetta dello Sport: “Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato, siamo stati in testa alla classifica poi nelle ultime cinque partite stiamo gettando al vento la stagione. Ma agiamo in un contesto non facile: tante polemiche e tante falsità”.

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Îl proprietario del Milan non si nasconde: “Non sono contento, Max non è contento ma posso assicurare che nel Milan tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento”. Poi la promessa che sa anche di minaccia: “Rivalutare tutto e tutti”.

Allegri a rischio, Tare il primo sacrificato

Una situazione sul punto di esplodere in casa Milan con gli ultimi risultati che hanno fatto salire ancora di più la temperatura. Ma che ci fosse qualcosa che non funzionava nei vertici del club lo si era percepito da tempo. La conferma è arrivata dalle ultime rivelazioni a cominciare da quelle del Corriere della Sera che ha riportato di una lite avvenuta tra il tecnico toscano e Zlatan Ibrahimovic dopo la sconfitta con il Napoli dello scorso 6 aprile e che viene individuata come la causa della crisi che poi ha colpito la squadra nelle ultime gare della stagione.

Le parole di Cardinale non cancellano anche la possibilità di un clamoroso addio di Max Allegri a fine stagione. C’è la nazionale sullo sfondo come sensazione ma soprattutto il tecnico toscano non vuole ritrovarsi in una situazione come quella che ha vissuto nell’ultimo anno alla Juve con lo scontro aperto con Giuntoli. E secondo le ultime indiscrezioni il primo a pagare per una stagione che non è andata secondo i piani sarebbero il direttore sportivo Igli Tare che sarebbe già pronto all’addio.

Milan: tutti gli scenari

Il finale di stagione e la qualificazione (o meno alla prossima Champions League) potrebbero cambiare ancora una volta tutti i programmi e le valutazioni. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da SportItalia, ci sarebbe stato anche un meeting a Londra tra Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Furlani. In questo momento la proprietà rossonera starebbe valutando diverse opzioni per il futuro. La prima soluzione vede la permanenza di Furlani con un nuovo direttore sportivo (si fa il nome di D’Amico) e un allenatore in rampa di lancio come Vincenzo Italiano. Nella seconda ipotesi al centro del progetto ci sarebbe invece proprio Ibrahimovic con l’idea Fabio Paratici nelle vesti di direttore sportivo. La terza invece guarda al passato con il ritorno di Adriano Galliani, l’uscita di scena di Furlani e la permanenza in panchina di Massimiliano Allegri.