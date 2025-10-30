Milan, cambia tutto: da Steinbrenner a Galliani, svelato il nuovo assetto e c'è un ex tennista nel board

Secondo il giornalista Carlo Pellegatti Cardinale sta premendo per chiudere la trattativa con i padroni degli New York Yankees

Gerry Cardinale preme per far entrare nel Milan gli Steinbrenner, storici proprietari dei New York Yankees, e dare un nuovo assetto al club rossonero: del piano, rivelato dal giornalista Carlo Pellegatti, farebbero parte anche Adriano Galliani e l’ex tennista professionista Massimo Calvelli.

Milan, a dicembre l’ingresso degli Steinbrenner

Nascerà a dicembre il nuovo Milan: lo riferisce il giornalista Carlo Pellegatti, secondo cui Gerry Cardinale sta premendo con gli Steinbrenner – storici proprietari dei New York Yankees, ritenuti tra i più grandi innovatori dello sport a stelle e strisce – perché diventino soci di maggioranza della nuova società. Con i fondi provenienti dagli Usa, Cardinale mira a liquidare il fondo Elliott e stanziare nuove risorse per il progetto stadio. Ma Pellegatti fornisce anche ulteriori dettagli riguardanti il futuro assetto del Milan.

Un ex tennista nel Milan

Il giornalista, infatti, spiega che Cardinale all’interno del Milan come timoniere della società rossonera: a rappresentarlo sarebbe Massimo Calvelli, ex tennista professionista e attuale CEO dell’associazione dei tennisti professionisti. Calvelli avrebbe un ruolo centrale nella nuova società, sarebbe il rappresentante diretto di Cardinale che continuerebbe ad avere voce in capitolo nelle scelte operative del Milan. Pellegatti non ne parla, ma l’ingresso di Calvelli fa pensare ad un possibile ridimensionamento o addirittura ad un addio dell’attuale a.d. Giorgio Furlani.

Il ritorno di Galliani

Il giornalista non riporta altri nomi del futuro board rossonero se non quello di Adriano Galliani: con l’a.d. di epoca berlusconiana è tutto già definito, il “Condor” tornerebbe al Milan col ruolo di vice-presidente e un incarico informale di “ministro degli esteri” rossonero. A lui, di fatto, verrebbero affidate le relazioni con le istituzioni e le altre società sportive.