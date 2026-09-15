Il proprietario del club rossonero si lancia nell’acquisto del team arabo dal fondo PIF, con lui ci sarebbe anche il calciatore portoghese ma i tifosi hanno qualche dubbio

Gerry Cardinale alla conquista del mondo del calcio, e non solo. Il proprietario del Milan è pronto all’ennesima avventura che stavolta potrebbe portarlo in Arabia Saudita. Il patron di Red Bird è infatti al centro di una cordata che lo vuole pronto a rivelare l’Al Nassr, squadra dove milita Cristiano Ronaldo, che però potrebbe avere un ruolo da protagonista nella trattativa.

Cardinale punta l’Al Nassr

L’impegno di Red Bird nello sport

Il cambio di prospettiva e l’ironia dei tifosi

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cardinale punta l’Al Nassr

Una notizia sorprendente, almeno fino a un certo punto. Gerry Cardinale sembra pronto a fare il suo ingresso nel calcio arabo e a farlo dalla porta principale. Il fondatore di Red Bird sarebbe all’interno di una cordata che vuole acquistare l’Al Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. La notizia emersa già nella giornata di ieri, ha un nuovo sviluppo visto che il fenomeno portoghese non avrebbe un ruolo da spettatore in questa vicenda, bensì sarebbe uno dei membri della cordata che sta valutando l’acquisto.

Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese A Bola, Cardinale sarebbe impegnato insieme a Cristiano Ronaldo e ad altri importanti imprenditori arabi come Ibrahim Al-Mudaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri. Un acquisto che implica un piano finanziario con l’investimento di circa 100 milioni di dollari per ognuno dei cinque investitori. Gli sviluppi di questa vicenda sono attesi già nelle prossime 48 ore visto che ci dovrebbe essere un incontro con il Fondo Pif che dovrà decidere se cedere il controllo del club.

L’impegno di Red Bird nello sport

La mossa di Cardinale sorprende, come si diceva, fino a un certo punto. Da tempo il fondo di private equity ha fatto del mondo del calcio e dello sport uno dei settori in cui investire maggiormente. Red Bird è proprietario del Milan dal 2022, ma l’impegno nel mondo del calcio è cominciato anche prima quando nel 2020 arrivò l’acquisto del Tolosa in Francia. Ma gli interessi nel mondo dello sport vanno oltre, nel 2023 Cardinale ha acquisito (in cordata) il 24% della Alpine Racing in Formula 1 e attraverso la piattaforma Fenway Group, Red Bird detiene quote anche nel Liverpool, nei Boston Red Sox (baseball), nei Pittsburgh Penguins (hockey) nella RFK Racing (Nascar) fino ad arrivare anche al mondo del cricket.

Il cambio di prospettiva e l’ironia dei tifosi

C’è stato un momento nel mondo del calcio in cui sembrava che l’Arabia Saudita fosse pronta a prendere il dominio incontrato sui club più importanti e non solo. Quando la crisi finanziaria ha colpito la serie A, i tifosi hanno cominciato a sperare nell’arrivo di uno sceicco come Al Khelaifi aveva fatto con il PSG. Negli ultimi anni invece c’è stato un netto cambio di prospettiva per quello che riguarda tutto lo sport in Arabia Saudita. Come già testimoniato in altre occasioni, gli investimenti a fondo perduto sembrano essersi ormai conclusi e sta cominciando una nuova fase. Il fondo PIF ha già rinunciato alla proprietà dell’Al Hilal di Simone Inzaghi oltre ad aver dismesso il suo impegno in tanti altri sport a cominciare dal golf. E sui social arriva l’ironia dei tifosi del Milan: “Per anni abbiamo sperato che il Milan venisse comprato da uno sceicco, ora è Cardinale che va a comprare in Arabia Saudita”.