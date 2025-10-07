Milan, Cassano cambia obiettivo: non c’è più solo Allegri nel mirino. L’attacco a Zazzaroni dopo la frase su Modric

Il tecnico del Diavolo, poco gradito all'ex calciatore, è lo spunto per un attacco al sistema informativo istituzionale. La causa? Alcune parole pronunciate su Zazzaroni in merito alle prestazioni di Modric.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Antonio Cassano torna a far parlare di sé con un nuovo e acceso sfogo televisivo. Durante l’ultima puntata di Viva el Fútbol, l’ex attaccante ha puntato il dito non solo contro Massimiliano Allegri, ma anche contro Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il motivo? Alcune dichiarazioni sul presunto ruolo dell’ex tecnico del Milan nella crescita di Luka Modric. Il Pibe di Bari, come nel suo stile, non ha usato mezzi termini, arrivando a definire “vomitevoli” certe affermazioni circolate sui media italiani.

Cassano, ennesimo affondo contro Allegri

Il barese ha riacceso la polemica mostrando in diretta il proprio telefono, dove conservava le frasi incriminate. Cassano ha raccontato di averle condivise con Lele Adani, suo compagno di trasmissione, per sottolineare quanto lo irritino certi elogi rivolti ad Allegri. “Quando leggo queste robe qua su Allegri mi fanno vomitare“, ha dichiarato senza filtri. Una frase che riassume perfettamente il suo pensiero, già espresso più volte negli ultimi anni: per Cassano, l’ex allenatore juventino rappresenta un calcio superato e privo di idee.

Il bersaglio si sposta su Zazzaroni

Questa volta, però, il fuoco non si è concentrato solo su Allegri. Cassano ha voluto chiamare in causa anche Ivan Zazzaroni, colpevole – a suo dire – di diffondere una narrazione “falsa” su Allegri. In particolare, l’ex fantasista si è infuriato per l’affermazione secondo cui il tecnico livornese avrebbe “cambiato Modric“. “Modric ha vinto sei Champions e un Pallone d’Oro, e loro fanno passare la storia come se Allegri lo avesse trasformato. Questa è una roba schifosa“, ha tuonato Cassano, mostrando il messaggio sullo schermo del cellulare.

Un attacco diretto al giornalismo sportivo

Nel suo sfogo, Cassano ha poi allargato il discorso, criticando aspramente una parte del giornalismo sportivo italiano. Secondo il controverso opinionista, personaggi come Zazzaroni contribuiscono a mantenere in vita un sistema che premia la retorica e non la competenza. “Lo scandalo è che certi individui continuino ad avere spazio in TV e nei giornali”, ha affermato l’ex calciatore pugliese.

Infine, non ha risparmiato un’ultima stoccata: “Quando uno dice delle ca**ate, glielo dico in faccia“. Un nuovo capitolo del lungo conflitto tra Cassano e il mondo del calcio “istituzionale”, che sembra tutt’altro che vicino alla fine.