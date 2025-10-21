Milan da scudetto, Cassano la voce fuori dal coro: Fantantonio demolisce Allegri e Leao

L’ex attaccante va oltre la semplice critica ai rossoneri lanciandosi in una profezia sul piazzamento finale in campionato. E torna a prendersela con il portoghese

“Inguardabile” e probabilmente fuori dalle prime quattro a fine anno: così giudica il Milan Antonio Cassano, tornato ad attaccare pesantemente Massimiliano Allegri per il gioco espresso dai rossoneri, nonostante il primo posto in classifica. E Fantantonio ritorna a prendersela anche con Rafa Leao, mettendo in dubbio le sue qualità tecniche.

Milan capolista, Cassano voce fuori dal coro

Al di là dei giudizi estetici, il Milan ha dimostrato nelle prime sette giornate di campionato di essere una squadra vera, in grado di lottare per lo scudetto e di prendersi subito la vetta della classifica. Il giudizio positivo sul lavoro di Massimiliano Allegri è pressoché unanime da parte degli addetti ai lavori, eppure c’è una voce fuori dal coro, quella di Antonio Cassano. Nell’ultima puntata di “Viva el Futbol”, Fantantonio è andato oltre i semplici dubbi sulle potenzialità dei rossoneri, attaccando Allegri e profetizzando un flop in termini di risultati alla fine della stagione.

La profezia sul Milan di Allegri

La critica di Cassano parte dalla vittoria sulla Fiorentina. “Una partita fatiscente contro una Fiorentina inguardabile – il suo giudizio sulla partita del Meazza – i rossoneri sono stati aiutati dalla papera di De Gea. Come dice il mio amico Lele Adani arriverà Padre Tempo: è arrivato per Mourinho, arriverà pure per Allegri”. Poi Cassano si lancia in una profezia sul risultato finale del Milan in campionato. “Lo dico oggi che è primo in classifica: Allegri farà fatica ad arrivare nelle prime 4 in serie A. E se ci riuscirà, diranno che ha fatto il miracolo. Lui ha quei discepoli che gli vanno dietro”. Fantantonio, infatti, non riesce a spiegarsi il primato del Milan, definito “inguardabile” sul piano del gioco.

Il nuovo attacco a Leao

Ma Cassano non ne ha solo per Allegri e per il gioco del Milan. Interrogato sulla prestazione di Rafa Leao, decisivo contro la Fiorentina con una doppietta, l’ex attaccante torna ad attaccare pesantemente il portoghese, già criticato in passato perché a suo parere sopravvalutato. “Lo fanno passare da fenomeno – attacca Cassano – ma Leao è un giocatore scarso: non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia, vuol sembrare una star e si crede Ronaldinho. È scarso e resta scarso, è stato impalpabile e irriconoscibile, la stampa lo mette sul piedistallo”.

Poi la sintesi finale: “Allegri scarso e Leao sopravvalutato”, la chiosa di Cassano. Che, in attesa di Padre Tempo, dovrà probabilmente ingoiare ancora a lungo le lodi nei confronti del Milan.