Milan, Cassano rivela la spaccatura su Thiago Silva tra Ibrahimovic e Allegri: nuovo attacco a Max

Fantantonio svela un retroscena sul possibile arrivo del brasiliano in rossonero, che sarebbe stato bloccato dal tecnico toscano: "I tifosi del Milan lo devono sapere"

Thiago Silva voleva il Milan, Zlatan Ibrahimovic era pronto ad accoglierlo ma Max Allegri ha bloccato l’operazione: questo il retroscena svelato da Antonio Cassano, che è tornato ad attaccare duramente il tecnico rossonero durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol”.

Milan, la rivelazione di Cassano su Thiago Silva

Il Milan si è spaccato sul possibile ritorno in rossonero di Thiago Silva: lo ha rivelato nell’ultima puntata di “Viva el Futbol” Antonio Cassano, secondo cui Zlatan Ibrahimovic aveva già dato il suo assenso all’operazione, che avrebbe fatto felice il difensore brasiliano, ancora innamorato del Milan. A bloccare l’affare, secondo Cassano, sarebbe stato Massimiliano Allegri. “Questa è un’altra delle giocate di Allegri – ha attaccato Cassano – che ci ha messo cinque giorni per dirgli di no”.

La frase di Allegri a Thiago Silva

Secondo Cassano, Allegri non avrebbe avuto il coraggio di dire la verità a Thiago Silva, e avrebbe preso tempo fino a quando il brasiliano si è stancato. “Ha fatto il gioco delle tre carte, gli ha detto: ‘no, ma sai… mi serve un attaccante, non un difensore’. Ma non gli ha mai detto veramente di no. E Thiago Silva, che ha i co…i, ha detto: ‘Tranquillo… trovo altro’”.

La spaccatura con Ibrahimovic

Per Cassano la decisione di Allegri avrebbe fortemente deluso Thiago Silva, che avrebbe accettato qualunque contratto pur di tornare al Milan e in serie A. Inoltre Allegri avrebbe indispettito Ibrahimovic, pronto ad accogliere il difensore a braccia aperte. “Thiago era disposto a venire al Milan a zero e avrebbe anche firmato un contratto in bianco – ha aggiunto Cassano -. Ha detto: ‘fate voi il contratto e vengo’. Ibrahimovic aveva detto sì mentre Allegri ha fermato tutto. Lo so per certo”.

L’invettiva contro Max

Su Allegri, dunque, ricade la colpa di aver privato il Milan di un altro campione sì in là con l’età – Thiago Silva ha ormai 41 anni – ma ancora in grado di dare il suo contributo alla causa rossonera. “È una roba gravissima, soprattutto per i tifosi del Milan che sono affezionati al ragazzo, a un campione del genere, che era andato via dal Milan piangendo, senza volerlo. E adesso ci teneva a chiudere un cerchio. Sarebbe venuto in bianco dicendo: fate pure voi la cifra, io vengo a fare da chioccia a Gabbia”, ha aggiunto Cassano, che ha poi chiuso la sua invettiva con un nuovo attacco ad Allegri: “Se Thiago non è arrivato è per il veto dell’allenatore. E questo i tifosi del Milan lo devono sapere”.